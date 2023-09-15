روبياليس ينفي الاتهامات أمام محكمة.. وأمر إبعاد ضده

قال المدعي المسؤول عن القضية إن لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم نفى مزاعم الاعتداء الجنسي والإكراه في جلسة استماع أولية أمام محكمة، اليوم الجمعة؛ بعد شكوى اللاعبة جيني هيرموسو بسبب قبلة قالت إنها أرغمت عليها.

وذكر مكتب الادعاء في بيان أنه أصدر أمر إبعاد ضد روبياليس لمسافة 500 متر عن هيرموسو.

واتجه لويس روبياليس إلى المحكمة العليا في مدريد اليوم الجمعة لمواجهة استجواب بعد دعوى ضده تتهمه بالاعتداء الجنسي لتقبيل هيرموسو في شفتيها دون رغبتها.

وأثارت الواقعة، أثناء مراسم تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات في سيدني يوم 20 أغسطس آب الماضي، غضبا في المجتمع والوسط الرياضي الإسباني وقادت إلى احتجاجات مشابهة لحركة "مي تو".