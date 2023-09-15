روبياليس ينفي الاتهامات أمام محكمة.. وأمر إبعاد ضده
قال المدعي المسؤول عن القضية إن لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم نفى مزاعم الاعتداء الجنسي والإكراه في جلسة استماع أولية أمام محكمة، اليوم الجمعة؛ بعد شكوى اللاعبة جيني هيرموسو بسبب قبلة قالت إنها أرغمت عليها.
وذكر مكتب الادعاء في بيان أنه أصدر أمر إبعاد ضد روبياليس لمسافة 500 متر عن هيرموسو.
واتجه لويس روبياليس إلى المحكمة العليا في مدريد اليوم الجمعة لمواجهة استجواب بعد دعوى ضده تتهمه بالاعتداء الجنسي لتقبيل هيرموسو في شفتيها دون رغبتها.
وأثارت الواقعة، أثناء مراسم تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات في سيدني يوم 20 أغسطس آب الماضي، غضبا في المجتمع والوسط الرياضي الإسباني وقادت إلى احتجاجات مشابهة لحركة "مي تو".
وأصر روبياليس (46 عاما) على أن القبلة حدثت بالتراضي بينما قالت هيرموسو إنها أرغمت عليها.
ووصل روبياليس إلى المحكمة برفقة المحامية أولجا توباو قبل 50 دقيقة من جلسة الاستماع التي جرت خلف أبواب مغلقة.
ولم يتحدث لوسائل الإعلام بعد خروجه.
وبعد أسابيع من مقاومة مطالبات من لاعبين وسياسيين ومجموعات نسوية باستقالته من رئاسة الاتحاد الإسباني رضخ روبياليس أخيرا وترك منصبه في العاشر من سبتمبر أيلول الجاري.
لكنه لم يتراجع عن موقفه وأكد أن تصرفه كان بالتوافق في لحظة احتفال وسعادة.
ورغم مثوله أمام المحكمة أعلنت لاعبات، بعضهن من التشكيلة الفائزة بكأس العالم الأخيرة، مقاطعة المنتخب لحين حدوث تغييرات في إدارة الاتحاد.
ويتعلق مثول روبياليس أمام المحكمة بشكوى من النائبة العامة بالبلاد مارتا دورانتيث خيل بعد أن أبلغت هيرموسو مدعين بأن روبياليس قبلها في القم دون رغبتها بعد أن أمسك رأسها بيديه.
وأضافت النائبة العامة جريمة إكراه محتملة بعد أن قالت هيرموسو إنها وأقاربها تعرضوا لضغط من روبياليس والمحيطين به لإعلان موافقتها على ما حدث.