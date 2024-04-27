سر التفتيش المفاجئ لنادي برشلونة
كشفت صحيفة "سبورت" سبب التفتيش المفاجئ من وكالة الضرائب لنادي برشلونة.
ونفذت وكالة الضرائب، وتحديدًا فريق المعلومات المركزي التابع لها، عملية تفتيش لمعرفة من هم الضامنون لترشح خوان لابورتا لرئاسة نادي برشلونة.
وتم إيداع ضمان بمبلغ 124.6 مليون يورو كما هو محدد في النظام الأساسي، بموجب ما كان يقتضيه قانون الرياضة آنذاك لدى كاتب العدل.
واستدعت وكالة الضرائب خوسيه إلياس، رجل الأعمال ورئيس شركة "Audax"، الذي ساهم بحوالي 40 مليون يورو، حيث أدلى بشهادته.
ووفقا للصحيفة فإنه حاليا يتعين أن نرى كيف أن 30 مليون يورو ضمنها جاومي روريس لـ"Banco Sabadell"، من خلال شركة "Orpheus Media SL"، لصالح أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة.
وفي مارس 2021 عاد لابورتا رئيسا لبرشلونة بعد حصوله على أصوات أكثر من منافسيه: فيكتور فونت وتوني فريشيا.
وسبق أن ترأس لابورتا برشلونة بين عامي 2003 و2010.
ويريد برشلونة أن ينهي الموسم في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني؛ للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني.
ويملك برشلونة 70 نقطة من 32 مباراة، ويتأخر بـ14 نقطة عن ريال مدريد الذي لعب مباريات أكثر.
وودع برشلونة الموسم الحالي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومن الدور ذاته في كأس ملك إسبانيا.