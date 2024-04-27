سر التفتيش المفاجئ لنادي برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" سبب التفتيش المفاجئ من وكالة الضرائب لنادي برشلونة.

ونفذت وكالة الضرائب، وتحديدًا فريق المعلومات المركزي التابع لها، عملية تفتيش لمعرفة من هم الضامنون لترشح خوان لابورتا لرئاسة نادي برشلونة.

وتم إيداع ضمان بمبلغ 124.6 مليون يورو كما هو محدد في النظام الأساسي، بموجب ما كان يقتضيه قانون الرياضة آنذاك لدى كاتب العدل.

واستدعت وكالة الضرائب خوسيه إلياس، رجل الأعمال ورئيس شركة "Audax"، الذي ساهم بحوالي 40 مليون يورو، حيث أدلى بشهادته.