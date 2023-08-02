بعد مسيرة دامت 28 عامًا.. بوفون يعتزل كرة القدم

وفاز بوفون، الذي حقق كأس العالم 2006، بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس بالإضافة للقب دوري الأضواء الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وقال بوفون في بيان: "لقد انتهى الأمر يا أصدقائي! هذا ما لدي. أعطيتموني كل شيء وأعطيتكم كل شيء. فعلنا ذلك معًا".