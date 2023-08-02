بعد مسيرة دامت 28 عامًا.. بوفون يعتزل كرة القدم
أعلن حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون البالغ عمره 45 عامًا اعتزاله كرة القدم اليوم الأربعاء بعد مسيرة دامت 28 عامًا حقق فيها نجاحات غير مسبوقة مع ناديه ومنتخب بلاده.
وفاز بوفون، الذي حقق كأس العالم 2006، بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس بالإضافة للقب دوري الأضواء الفرنسي مع باريس سان جيرمان.
وقال بوفون في بيان: "لقد انتهى الأمر يا أصدقائي! هذا ما لدي. أعطيتموني كل شيء وأعطيتكم كل شيء. فعلنا ذلك معًا".
ويعتبر بوفون واحدًا من أفضل حراس المرمى في التاريخ وأنهى مسيرته مع بارما حيث بدأ، في دوري الدرجة الثانية الإيطالي وعانى من الإصابات في موسمه الأخير.
واعتلى الحارس المخضرم منصة التتويج بلقب كأس العالم 2006 مع المنتخب.
وقضى بوفون أغلب مسيرته الاحترافية، التي استمرت نحو ثلاثة عقود، ضمن صفوف يوفنتوس.
كما اعتلى بوفون منصة التتويج بالدوري الإيطالي عشر مرات كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع يوفنتوس.
ومنذ صيف عام 2021، لعب بوفون مجددًا لفريق بارما الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية في التسعينيات.
وأشارت التقارير إلى أن بوفون، المتوج مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006، قد يتولى منصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي.
وكان جيانلوكا فيالي يشغل منصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي لكنه فارق الحياة مع بداية عام 2023 بعد صراع مع مرض السرطان.