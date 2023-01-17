الملياردير البريطاني جيم راتكليف
الملياردير البريطاني جيم راتكليف

شركة "إنيوس" بقيادة الملياردير البريطاني جيم راتكليف تطلب رسميًا شراء مانشستر يونايتد

عائلة جليزر المالكة لمانشستر يونايتد أعلنت في نوفمبر الماضي نيتها بيع النادي..
فريق التحرير
فريق التحرير

أعلن متحدث باسم شركة "إنيوس" المملوكة للملياردير البريطاني جيم راتكليف، اليوم الثلاثاء، أن الشركة دخلت رسميًا السباق لشراء نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال في تصريحاته لصحيفة "تايمز" البريطانية: "يمكنني تأكيد دخولنا رسميا السباق" دون الكشف عن تفاصيل.

يضغط مشجعو يونايتد منذ وقت طويل لتغيير ملكية النادي، وكانت عائلة جليزر المالكة للنادي هدفًا لانتقادات شديدة، حيث كان آخر لقب حققه الفريق في 2017
الملياردير البريطاني جيم راتكليف
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وقالت عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني إنها تدرس عدة خيارات بالنسبة لبطل إنجلترا 20 مرة، بما في ذلك ضخ استثمارات جديدة أو بيع محتمل للنادي.

وكان الملياردير البريطاني راتكليف، الذي يشجع يونايتد منذ فترة طويلة، أعرب في أغسطس/ آب عن رغبته في شراء النادي الإنجليزي.

ويأتي اهتمام إنيوس بشراء يونايتد بعد أن اشترت مجموعة الطاقة أيضا نادي نيس الفرنسي في 2019.

ويضغط مشجعو يونايتد منذ وقت طويل لتغيير ملكية النادي، وكانت عائلة جليزر هدفًا لانتقادات شديدة، حيث كان آخر لقب حققه الفريق في 2017.

ويحتل النادي حاليًا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطة واحدة عن غريمه المحلي مانشستر سيتي، لكنه يتأخر بتسع نقاط عن أرسنال المتصدر.

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