شركة "إنيوس" بقيادة الملياردير البريطاني جيم راتكليف تطلب رسميًا شراء مانشستر يونايتد

وقالت عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني إنها تدرس عدة خيارات بالنسبة لبطل إنجلترا 20 مرة، بما في ذلك ضخ استثمارات جديدة أو بيع محتمل للنادي.

وكان الملياردير البريطاني راتكليف، الذي يشجع يونايتد منذ فترة طويلة، أعرب في أغسطس/ آب عن رغبته في شراء النادي الإنجليزي.

ويأتي اهتمام إنيوس بشراء يونايتد بعد أن اشترت مجموعة الطاقة أيضا نادي نيس الفرنسي في 2019.

ويضغط مشجعو يونايتد منذ وقت طويل لتغيير ملكية النادي، وكانت عائلة جليزر هدفًا لانتقادات شديدة، حيث كان آخر لقب حققه الفريق في 2017.

ويحتل النادي حاليًا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطة واحدة عن غريمه المحلي مانشستر سيتي، لكنه يتأخر بتسع نقاط عن أرسنال المتصدر.