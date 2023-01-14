تين هاغ عن تألق راشفورد في مباراة مانشستر يونايتد ضد سيتي: لا يمكن إيقافه

وصف إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، مهاجمه ماركوس راشفورد بأنه "لا يمكن إيقافه"، بعد مواصلة لاعب إنجلترا تألقه في الفوز 2-1 على مانشستر سيتي، لتحلم جماهير الفريق بإمكانية العودة إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وهز راشفورد الشباك للمباراة التاسعة على التوالي على أرض يونايتد بجميع المسابقات، ليمنح فريقه الانتصار ويقلص الفارق مع غريمه سيتي ثاني الترتيب إلى نقطة واحدة.

وجاء التحول مذهلا لراشفورد، إذ سبق أن أطلقت جماهير يونايتد صيحات الاستهجان ضده في الموسم الماضي، لكنه وضع الكرة في مرمى سيتي من مدى قريب لتستمر صحوة يونايتد.

وتعرض راشفورد لإصابة في الشوط الأول، وكشف تين هاغ أن اللاعب البالغ عمره 25 عاما واصل اللعب رغم الألم في الشوط الثاني.

وقال المدرب الهولندي: "لقد تعلم بالفعل، ويعلم أنه في قمة كرة القدم يجب أن تتحمل الألم والتضحية، وتمر بلحظات صعبة خاصة كلاعب مثله. إنه لا يمكن إيقافه.

"المنافسون سيستخدمون العنف لإيقافه، وسيكون علينا التعامل مع هذا، لكنه يعلم كيفية التعامل بالفعل. واصل التركيز على فرصه وفي النهاية كوفئ على ذلك".