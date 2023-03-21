رسميا: الأهلي ينسحب من كأس رابطة الأندية المصرية
أعلن النادي الأهلي المصري انسحابه بشكل رسمي من المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، خلال الموسم الجاري.
وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه: "قرر مجلس إدارة النادي، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم".
وأضاف: "الاعتذار جاء مع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "ودرس المجلس الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في الوقت نفسه".
وتعد بطولة رابطة الأندية المصرية، البطولة الثانية التي يعتذر النادي الأحمر عن عدم المشاركة فيها.
الأهلي قد أعلن مطلع الشهر الجاري اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال المقررة في وقت لاحق هذا العام بسبب تلاحم المواسم وضغط المباريات.
وقال الأهلي إن الموسم المحلي سينتهي في 15 يوليو تموز بينما تبدأ البطولة العربية في 20 من الشهر ذاته.
يذكر أن الأهلي أعلن في وقت سابق موافقة الأمن المصري، على حضور 50 ألف مشجع لمباراته المصيرية أمام ضيفه الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا في الأول من أبريل المقبل.
وكان الأهلي قد طلب السماح له بحضور السعة الجماهيرية الكاملة إلى إستاد القاهرة قبل أن يوافق الأمن على 50 ألف مشجع لمباراته في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية.
وقال الأهلي في بيان رسمي: "يتوجه محمود الخطيب رئيس النادي بالشكر إلى وزارة الداخلية والقيادة الأمنية على مساندتهم الفريق في مهمته الوطنية وموافقتهم على رغبة النادي في حضور أكبر عدد مسموح به من الجماهير (50 ألف مشجع) لمؤازرة الفريق في مباراته المهمة أمام الهلال السوداني في إستاد القاهرة".
ويحتاج الأهلي للفوز بنتيجة 1-صفر أو بفارق هدفين لمرافقة صن دوانز الجنوب أفريقي والتأهل لدور الثمانية، بينما سيكون التعادل كافيا للهلال لكي يضمن العبور للدور التالي.
ويتصدر صن داونز المجموعة وله 11 نقطة ويتقدم بنقطة واحدة على الهلال ثاني الترتيب، ويأتي الأهلي في المركز الثالث بسبع نقاط في حين يقبع كوتون سبور الكاميروني في المركز الأخير دون نقاط.