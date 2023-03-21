رسميا: الأهلي ينسحب من كأس رابطة الأندية المصرية

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه: "قرر مجلس إدارة النادي، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم".

وأضاف: "الاعتذار جاء مع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "ودرس المجلس الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في الوقت نفسه".