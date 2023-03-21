الهلال السوداني يخاطب "كاف" بشأن مزاعم تهديدات جماهير الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، اليوم الثلاثاء، إرساله خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن ما أسماه تلقيه "تهديدات من جماهير الأهلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين".

ومن المقرر أن يحل الهلال السوداني ضيفًا على نظيره الأهلي، يوم 1 أبريل المُقبل، على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأصدر النادي السوداني بيانا رسميا عبر حسابه على "فيسبوك" قال فيه: "قرر المجلس مخاطبة (كاف)، وإرفاق كافة الفيديوهات التي تصدر من جماهير الأهلي ضد نادي الهلال، والتي تدعو إلى بث ونشر خطاب الكراهية، وإفراغ كرة القدم من معانيها السامية والرفيعة، وحث الاتحاد القاري على القيام بكافة الإجراءات التي تحفظ وتؤمن سلامة بعثة الهلال وجماهيره منذ الوصول إلى القاهرة وحتى المغادرة".

وأضاف البيان: "قرر المجلس مخاطبة الأمين العام لوزارة الخارجية لإخطار سفير السودان في القاهرة بمواعيد وصول البعثة؛ للقيام بكافة الإجراءات والاتصالات مع جهات الاختصاص، لحفظ أمن وسلامة البعثة وجماهير الهلال منذ الوصول إلى القاهرة وحتى المغادرة".