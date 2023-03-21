الهلال السوداني يخاطب "كاف" بشأن مزاعم تهديدات جماهير الأهلي
أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، اليوم الثلاثاء، إرساله خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن ما أسماه تلقيه "تهديدات من جماهير الأهلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين".
ومن المقرر أن يحل الهلال السوداني ضيفًا على نظيره الأهلي، يوم 1 أبريل المُقبل، على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأصدر النادي السوداني بيانا رسميا عبر حسابه على "فيسبوك" قال فيه: "قرر المجلس مخاطبة (كاف)، وإرفاق كافة الفيديوهات التي تصدر من جماهير الأهلي ضد نادي الهلال، والتي تدعو إلى بث ونشر خطاب الكراهية، وإفراغ كرة القدم من معانيها السامية والرفيعة، وحث الاتحاد القاري على القيام بكافة الإجراءات التي تحفظ وتؤمن سلامة بعثة الهلال وجماهيره منذ الوصول إلى القاهرة وحتى المغادرة".
وأضاف البيان: "قرر المجلس مخاطبة الأمين العام لوزارة الخارجية لإخطار سفير السودان في القاهرة بمواعيد وصول البعثة؛ للقيام بكافة الإجراءات والاتصالات مع جهات الاختصاص، لحفظ أمن وسلامة البعثة وجماهير الهلال منذ الوصول إلى القاهرة وحتى المغادرة".
ووجه المجلس بدخول أعضاء فريق الكرة الأول في معسكر مغلق ابتداءً من الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، حتى المغادرة إلى القاهرة، وفي هذا الإطار ولأهمية المباراة كونها حاسمة ومفصلية، تقرر تواجد المجلس بالقرب من الجهازين الإداري والفني واللاعبين، وتقديم جميع أنواع الدعم والإسناد اللازم.
وتبقى مباراة الجولة السادسة والأخيرة بين الفريقين حاسمة ومصيرية في مشوارهما، حيث يحل الهلال وصيفًا في الترتيب بـ10 نقاط خلف صن داونز المتصدر بـ11 نقطة، يليهما الأهلي المصري ثالثًا برصيد 7 نقاط.
ويكفي الهلال التعادل أو الفوز على الفريق الأحمر من أجل بلوغ ربع النهائي، أو حتى الخسارة بفارق هدف بشرط هز شباك الأهلي، ليضمن العبور إلى دور الثمانية.
بينما وصيف النسخة الماضية يتعين عليه إما الفوز 1-0 وضمان التأهل بفارق الأهداف بعد التساوي في المواجهات المباشرة لخسارته ذهابًا بنفس النتيجة، أو الانتصار بفارق هدفين على الأقل إذا اهتزت شباك مرماه.