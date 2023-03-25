المغرب أول المتأهلين إلى كأس أمم أفريقيا 2023

وتأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، مستفيدًا من تعادل منتخب جنوب أفريقيا مع ليبيريا بنتيجة 2 - 2، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

تعادل جنوب أفريقيا مع ليبيريا، 2 - 2، صب في مصلحة منتخب المغرب، حيث حصد المنتخبان أول نقطة في المجموعة الحادية عشرة، بينما يتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد استبعاد منتخب زيمبابوي.

وتم استبعاد زيمبابوي من التصفيات، بعد إيقاف اتحاد الكرة هناك من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".