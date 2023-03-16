مونديال 2030 بانتظار حدث تاريخي.. المغرب وإسبانيا والبرتغال تتقدم بملف تنظيم مشترك

بعدما أعلن الملك محمد السادس عن انضمام المغرب لإسبانيا والبرتغال، للتقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، التي يشترك فيها ثلاث دول من قارتين مختلفتين.

رسالة الملك محمد السادس التي تلاها وزير الرياضة المغربي شكيب بن موسى أمام أعضاء الكاف، ألقت الضوء على الأسبقية التاريخية التي ستحققها بطولة 2030، في حال فوز هذا الملف بها، حيث يجمع دولة إفريقية بدولتين اوروبيتين.