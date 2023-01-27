مكغريغور يتعرض لحادث سير كاد أن يؤدي لوفاته
تعرَّض الأيرلندي كونور مكغريغور مصارع الفنون القتالية المختلطة UFC لحادث سير أثناء قيادة دراجته، حيث صدمته سيارة من الخلف وكاد أن يلقى حتفه.
ونشر "مكغريغور" لقطات لما بعد الحادث مباشرة على صفحته على إنستغرام، قائلًا: "كان من الممكن أن أكون ميتًا"، بينما يعتذر رجل له ويعرب عن مدى أسفه.
ويمكن رؤية دراجة سباق تخص مكغريغور، البالغ من العمر 34 عامًا، محطمة على الأرض مع سيارة رمادية أمامها على بعد عدة أمتار، ويبدو أن الحادث وقع على طول طريق ريفي في بلده أيرلندا.
وأثناء التصوير بعد الحادث، ظهر بطل القتال الأيرلندي مهتزًا، وفي مرحلة ما ظهر سروال مكغريغور ممزقًا وعلى ما يبدو أنه جُرح في أعلى ساقه.
ويمكن سماع الرجل الذي بدا وكأنه في السيارة وهو يعتذر لمكغريغور، بعد أن توقف على جانب الطريق أمامه بعدة ياردات.
وقال مكغريغور: "كل شيء جيد يا رفيق، كل شيء جيد، لا تقلق بشأن هذا، كان من الممكن أن أكون ميتًا".
وردَّ سائق السيارة: "أنا آسف تمامًا ".
وكتب بطل الفنون القتالية المختلطة عبر صفحته على إنستغرام: "تعرضت لحادث سير أثناء قيادة دراجتي، صدمتني سيارة من الخلف، ولم يتمكن السائق من رؤيتي، شكرًا لك يا رب، شكرًا للمصارعة والجودو أيضًا، لقد أنقذ حياتي أنني أدركت كيفية السقوط على الأرض".
وتترقب الجماهير الرياضية موعد عودة المقاتل الأيرلندي إلى رياضة الفنون القتالية، بعد غيابه الطويل عن الحلبات نتيجة الإصابة التي تعرض لها في شهر يوليو/تموز من العام 2021.
وقال مكغريغور، في نهاية العام الماضي: "أنا جاهز للعودة، في فبراير/شباط، وسأكمل الاختبارات الخاصة بي، وأعمل على حجز مكاني في إحدى المواجهات".