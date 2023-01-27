مكغريغور يتعرض لحادث سير كاد أن يؤدي لوفاته

ويمكن رؤية دراجة سباق تخص مكغريغور، البالغ من العمر 34 عامًا، محطمة على الأرض مع سيارة رمادية أمامها على بعد عدة أمتار، ويبدو أن الحادث وقع على طول طريق ريفي في بلده أيرلندا.

وأثناء التصوير بعد الحادث، ظهر بطل القتال الأيرلندي مهتزًا، وفي مرحلة ما ظهر سروال مكغريغور ممزقًا وعلى ما يبدو أنه جُرح في أعلى ساقه.

ويمكن سماع الرجل الذي بدا وكأنه في السيارة وهو يعتذر لمكغريغور، بعد أن توقف على جانب الطريق أمامه بعدة ياردات.

وقال مكغريغور: "كل شيء جيد يا رفيق، كل شيء جيد، لا تقلق بشأن هذا، كان من الممكن أن أكون ميتًا".

وردَّ سائق السيارة: "أنا آسف تمامًا ".