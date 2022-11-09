مكغريغور مهتم بشراء نادي ليفربول رغم عشقه لمانشستر يونايتد

أبدى كونور مكغريغور، المصارع الشهير في UFC، اهتمامه بشراء نادي ليفربول من مجموعة فينواي الرياضية (FSG) التي تتطلع لبيع النادي الإنجليزي.

وأصدر الملاك الأمريكيين للعملاق الإنجليزي بيانًا أكدوا فيه أنهم يبحثون عن مستثمرين بعد ورود أنباء عن قيامهم بإعداد عرض كامل في محاولة لبيعه للأطراف المهتمة.

وطلب الملياردير الأمريكي جون هنري، مالك ليفربول، أربعة مليارات جنيه إسترليني لبيع النادي وذلك بعدما اشتراه مقابل 300 مليون إسترليني عام 2010 من مالكيه الأمريكيين توم هيكس وجورج جيليت.

وحسب تقارير صحفية، يوجد اهتمام من الشرق الأوسط بشراء ليفربول، حيث كشفت صحيفة "دايلي ميل" عن رغبة مجلس دبي للاستثمار لشراء النادي وهو ما يجعله الفريق الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز المملوك لاستثمارات من الخليج بعد مانشستر سيتي المملوك لأبوظبي ونيوكاسل يونايتد المملوك للمملكة العربية السعودية.

ولم يُضع مكغريغور، نجم UFC، الوقت لإبداء رغبته في امتلاك ليفربول على الرغم من كونه من مشجعي الغريم اللدود مانشستر يونايتد.

وردًا على تغريدة تطلب منه شراء النادي، أجاب مكغريغور: "سأحب ذلك! طلبت معلوماتي عن هذا الأمر، نعم. بمجرد ما سمعت. يا له من تحول في الأحداث! يا له من ناد!".