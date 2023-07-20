رابطة المحترفين الإماراتية تعلن موعد الجولات الأولى من دوري أدنوك
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية مواعيد مباريات أول جولتين لدوري أدنوك للمحترفين، في الموسم الرياضي الجديد 2024/2023، فيما كشفت النقاب عن مواعيد الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وتنطلق الجولة الأولى من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، يوم الجمعة 18 أغسطس 2023، فيما تستكمل باقي مباريات الجولة يوم السبت 19 أغسطس.
فيما تنطلق الجولة الثانية على مدار ثلاثة أيام: الجمعة والسبت والأحد، 25 و26 و27 أغسطس، وذلك دعماً لمشاركة الأندية في تصفيات دوري أبطال آسيا.
الجولة الأولى
الجمعة، يلعب الوحدة والبطائح على ستاد آل نهيان، واتحاد كلباء والشارقة على ستاد نادي اتحاد كلباء، وعجمان وشباب الأهلي على ستاد راشد بن سعيد، والعين وبني ياس على ستاد هزاع بن زايد.
أما يوم السبت، سيلعب الوصل والإمارات على ستاد زعبيل، وخورفكان وحتا على ستاد صقر بن محمد القاسمي، والنصر والجزيرة على ستاد آل مكتوم.
الجولة الثانية
الجمعة 25 أغسطس، سيلعب الإمارات وعجمان على ستاد نادي الإمارات، والجزيرة والوحدة على ستاد محمد بن زايد.
السبت 26 أغسطس، فريق حتا يستضيف العين على ستاد حمدان بن راشد، والبطائح واتحاد كلباء على ستاد خالد بن محمد، وبني ياس والنصر على ستاد نادي بني ياس.
الأحد 27 أغسطس، ستكون مباراة شباب الأهلي وخورفكان على ستاد راشد، والشارقة والوصل على ستاد الشارقة.
كأس مصرف أبوظبي
كما أعلنت الرابطة انطلاق منافسات ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يومي 30-31 أغسطس، على أن تكون مباريات الإياب الخميس 14 سبتمبر، والجمعة 15 سبتمبر.