رابطة المحترفين الإماراتية تعلن موعد الجولات الأولى من دوري أدنوك

الجولة الأولى

الجمعة، يلعب الوحدة والبطائح على ستاد آل نهيان، واتحاد كلباء والشارقة على ستاد نادي اتحاد كلباء، وعجمان وشباب الأهلي على ستاد راشد بن سعيد، والعين وبني ياس على ستاد هزاع بن زايد.

أما يوم السبت، سيلعب الوصل والإمارات على ستاد زعبيل، وخورفكان وحتا على ستاد صقر بن محمد القاسمي، والنصر والجزيرة على ستاد آل مكتوم.

الجولة الثانية

الجمعة 25 أغسطس، سيلعب الإمارات وعجمان على ستاد نادي الإمارات، والجزيرة والوحدة على ستاد محمد بن زايد.

السبت 26 أغسطس، فريق حتا يستضيف العين على ستاد حمدان بن راشد، والبطائح واتحاد كلباء على ستاد خالد بن محمد، وبني ياس والنصر على ستاد نادي بني ياس.

الأحد 27 أغسطس، ستكون مباراة شباب الأهلي وخورفكان على ستاد راشد، والشارقة والوصل على ستاد الشارقة.