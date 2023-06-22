قرعة دوري أدنوك للمحترفين موسم 2023-2024
أسفرت قرعة الموسم الجديد 2023-2024، لدوري أدنوك للمحترفين، عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول، أبرزها: شباب الأهلي حامل اللقب ضد عجمان، والعين في مواجهة بني ياس، وقمة نارية بين الجزيرة والنصر.
وأجرت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الخميس، قرعة دوري أدنوك في سي وورلد بجزيرة ياس بأبوظبي، وأقيمت القرعة بالنظام الإلكتروني الذكي.
وفي الجولة الأولى سيلعب الوحدة أمام البطائح، والجزيرة ضد النصر، والوصل مع الإمارات، وخروفكان أمام حتا.
وتقام الجولة الأولى في يومي 18 و19 أغسطس/ آب المقبل
وفيما يأتي قرعة دوري أدنوك كاملة:
ولن يخوض أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين داخل أو خارج ملعبه، مع مراعاة مواعيد المباريات التي تقام في المدينة ذاتها.
وسيخوض كل فريق 6 مباريات على ملعبه، و7 مباريات خارجه أو العكس، مع منح كل فريق راحة 3 أيام على الأقل بين كل مباراتين.
قرعة كاس مصرف أبوظبي الإسلامي:
كما أجريت قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي إلكترونيًّا، حيث صعد شباب الأهلي والشارقة إلى ربع النهائي مباشرة.
وينتظر حامل اللقب الشارقة مواجهة اتحاد كلباء أو خورفكان في قبل النهائي، فيما يلعب شباب الأهلي ضد الفائز من مباراة الوصل وحتا.
ويلتقي العين وصيف البطل مع البطائح في دور الثمانية.