قرعة دوري أدنوك للمحترفين موسم 2023-2024

وأجرت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الخميس، قرعة دوري أدنوك في سي وورلد بجزيرة ياس بأبوظبي، وأقيمت القرعة بالنظام الإلكتروني الذكي.

وفي الجولة الأولى سيلعب الوحدة أمام البطائح، والجزيرة ضد النصر، والوصل مع الإمارات، وخروفكان أمام حتا.

وتقام الجولة الأولى في يومي 18 و19 أغسطس/ آب المقبل

وفيما يأتي قرعة دوري أدنوك كاملة: