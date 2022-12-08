الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد نيوكاسل الإنجليزي

وتُعد مواجهة نيوكاسل السادسة في تاريخ لقاءات بطل الدوري السعودي أمام الأندية الإنجليزية على المستويين الرسمي والتجريبي.

الهلال تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز، استعد للمواجهة بخوض مباريات تجريبية حيث فاز على الشرق وخسر أمام أبها.

كما استعاد الهلال لاعبيه الدوليين صالح الشهري، محمد كنو، عبد الإله المالكي، سعود عبد الحميد، وعبد الله عطيف، الخماسي الدولي، وذلك بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب في كأس العالم 2022 في قطر.

وتعد زيارة فريق نيوكاسل يونايتد إلى السعودية الثانية، حيث نظم الفريق معسكراً لمدة أسبوع في مدينة جدة في يناير الماضي، واجه خلاله فريق الاتحاد وفاز 2-1.

وكان نيوكاسل وصل الرياض ودخل في معسكر تحضيري ينتهي السبت المقبل، بالتزامن مع توقف الدوري الإنجليزي بسبب خوض غمار كأس العالم 2022.

موعد مباراة الهلال ونيوكاسل

تُلعب المباراة الودية التجريبية بين الهلال ونيوكاسل، اليوم الخميس الـ8 من ديسمبر 2022، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوكاسل

أعلنت قنوات SSC الرياضية السعودية عن نقلها لمباراة الهلال ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الخميس، وسيتم بث المباراة على قناة SSC سبورت الأولى المفتوحة على قمر عرب سات وعلى قمر نايل سات بصوت المعلق فهد العتيبي.

كما أعلن نادي الهلال السعودي عن نقل بث مباشر لمباراته أمام نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على القناة الرسمية للهلال على اليوتيوب مجاناً.