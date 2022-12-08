إعلامي يكشف عن صفقة تبادلية محتملة بين الهلال والشباب بالدوري السعودي

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "عكاظ" في وقت سابق أن نادي الهلال ما زال في مفاوضات مع البليهي، لاعب الفريق، حول تجديد عقده، حيث سيدخل اللاعب الفترة الحرة من عقده في الـ 30 من ديسمبر الجاري.

وأكدت الصحيفة أن عرض الهلال للاعب علي البليهي بلغ 4.5 مليون ريال لسنة واحدة، بينما طلب وكيل اللاعب رفع المدة إلى سنتين وزيادة قيمة العقد إلى 14 مليون ريال.

وينتهي عقد المدافع علي البليهي مع نادي الهلال السعودي في الـ30 من يونيو 2023، بعد أن انضم لصفوف الزعيم في 2017، قادمًا من الفتح السعودي.

ولعب البليهي البالغ من العمر 32 عامًا، سابقًا لنادي الأمل ونادي النهضة، ووقع مع الفتح في عام 2015 عقدًا احترافيًا لمدة 3 سنوات بمبلغ 20 مليون ريال ولعب له موسمين قبل أن ينتقل إلى الهلال.

أما حسان تمبكتي، فمثّل نادي الشباب وأعير إلى نادي الوحدة في صيف 2020، وبعد انتهاء الإعارة عاد إلى نادي الشباب السعودي.

وشارك تمبكتي البالغ من العمر 23 عامًا، هذا الموسم، مع الشباب في مباراة واحدة، ولم يسجل أي أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب مليون يورو.