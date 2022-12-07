هيرفي رينارد يطالب الهلال بالموافقة على انتقال محمد كنو إلى بشكتاش التركي

وقال الموقع التركي إن رينارد تحدث إلى مجلس إدارة الهلال بشأن اللاعب، وطالب كنو بالانتقال إلى بشكتاش، مشيرا إلى أهمية سفر اللاعبين للخارج لتطوير المنتخب السعودي.

وصرح المدرب التركي سابقا أن اللاعب السعودي جذب انتباهه بسبب بنيته القوية، التي لا تعرف التعب في المباراة، كما أنه يرى أن النادي التركي بحاجة إلى لاعب مثل كنو يمكن أن يخدم المواقع الثلاثة التي يحتاجها بشيكتاش لتعزيز صفوف الفريق.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مع نادي الهلال في 30 يونيو 2025، وتبلغ قيمته السوقية نحو 1.20 مليون يورو.

ويلعب محمد كنو في مركز خط الوسط مع نادي الهلال منذ 2017، قادما من نادي الاتفاق الذي لعب له لمدة 4 مواسم، ويشارك مع المنتخب السعودي منذ 2016.

وحصد كنو مع الهلال دوري المحترفين السعودي (5 مرات)، فضلا عن كأس خادم الحرمين الشريفين في 2019، كأس السوبر السعودي في 2018، دوري أبطال آسيا في 2019، كما حصل على جائزة أفضل لاعب سعودي لعامي 2018، و2019.