صدمة جديدة.. الهلال السعودي يعلن تعرض عبدالإله المالكي لقطع في الرباط الصليبي
أعلن نادي الهلال السعودي إصابة لاعبه عبدالاله المالكي بقطع في الرباط الصليبي، بعد خروجه، أمس، أمام الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي.
ودخل المالكي في نوبة بكاء عقب المباراة بسبب إصابته التي تعرض لها، أمس، أمام الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن.
وأصدر نادي الهلال بيانًا قال فيه: "أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها لاعب الهلال عبدالإله المالكي، اليوم، تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي؛ وذلك بعد إصابته أثناء لقاء الفريق أمس".
وأضاف الهلال في بيانه: "سيجري اللاعب عملية جراحية خلال الفترة المقبلة".
وتعرض عبدالإله المالكي لقطع في الرباط الصليبي في فبراير 2022، وغاب لفترة طويلة عن الملاعب.
وعقب العودة للملاعب تعرض عبدالإله المالكي لنفس الإصابة مرة أخرى.
وعقّب عبد الإله المالكى على هذه الإصابة، حيث كتب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيها: "قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال، مؤمنين راضين بقضاء الله".
وأضاف: "إصابة أخرى لن تزيدني إلا قوة بإذن الله تعالى، ثقتي عالية بزملائي والجهاز الإداري والفني لمواصلة سكة الانتصارات والوعد قريب".
وقاد النجم النيجيري أوديون إيغالو فريقه الهلال للفوز على مضيفه الاتحاد، الخميس، في قمة مباريات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).
وكرر الهلال تفوقه على الاتحاد، بعدما انتصر عليه في آخر مباراتين، ليكون قد فاز على الفريق الواقع في جدة 10 مرات خلال آخر 15 مباراة في مختلف المسابقات.
ورفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة، بعدما حقق الفوز بعد التعادل في المباراتين الماضيتين، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الشباب ثاني الترتيب ومتأخرا بنقطة عن النصر المتصدر الذي خاض 11 مباراة حتى الآن.