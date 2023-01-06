صدمة جديدة.. الهلال السعودي يعلن تعرض عبدالإله المالكي لقطع في الرباط الصليبي

ودخل المالكي في نوبة بكاء عقب المباراة بسبب إصابته التي تعرض لها، أمس، أمام الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن.

وأصدر نادي الهلال بيانًا قال فيه: "أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها لاعب الهلال عبدالإله المالكي، اليوم، تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي؛ وذلك بعد إصابته أثناء لقاء الفريق أمس".

وأضاف الهلال في بيانه: "سيجري اللاعب عملية جراحية خلال الفترة المقبلة".