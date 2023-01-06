عبدالإله المالكي يجهش بالبكاء بعد إصابته في مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)
أجهش عبدالإله المالكي لاعب نادي الهلال بالبكاء بعد نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد، في كلاسيكو الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي، التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.
وعاد الهلال لطريق الانتصارات وفاز 1-صفر على الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة 12 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.
ودخل المالكي في نوبة بكاء عقب المباراة بسبب إصابته التي تعرض لها.
وحاول لاعبو الهلال والاتحاد سويًا مواساة عبدالإله المالكي، خاصة وأنه عائد من فترة غياب طويلة للملاعب بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي.
وتعرض عبدالإله المالكي لقطع في الرباط الصليبي في فبراير 2022، وغاب لفترة طويلة عن الملاعب.
وقاد النجم النيجيري أوديون إيغالو فريقه الهلال للفوز على مضيفه الاتحاد، اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).
وكرر الهلال تفوقه على الاتحاد، بعدما انتصر عليه في آخر مباراتين، ليكون قد فاز على الفريق الواقع في جدة 10 مرات خلال آخر 15 مباراة في مختلف المسابقات.
وأحرز إيغالو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12، ليقود الهلال لإلحاق الخسارة الأولى بفريق الاتحاد في المسابقة خلال الموسم الحالي.
ورفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة، بعدما حقق الفوز بعد التعادل في المباراتين الماضيتين، ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الشباب ثاني الترتيب ومتأخرا بنقطة عن النصر المتصدر الذي خاض 11 مباراة حتى الآن.
أما الاتحاد فتوقف رصيده عند 24 نقطة من 11 مباراة ليحتل المركز الرابع.
ويلعب الاتحاد في المباراة المقبلة أمام الشباب، فيما يلعب الهلال ضد الرائد.