عبدالإله المالكي يجهش بالبكاء بعد إصابته في مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)

وعاد الهلال لطريق الانتصارات وفاز 1-صفر على الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجولة 12 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.

ودخل المالكي في نوبة بكاء عقب المباراة بسبب إصابته التي تعرض لها.

وحاول لاعبو الهلال والاتحاد سويًا مواساة عبدالإله المالكي، خاصة وأنه عائد من فترة غياب طويلة للملاعب بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي.

وتعرض عبدالإله المالكي لقطع في الرباط الصليبي في فبراير 2022، وغاب لفترة طويلة عن الملاعب.