إيغالو لحظة تسجيل الهدف الأول للهلال
إيغالو لحظة تسجيل الهدف الأول للهلال

أهداف مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)

مباراة مثيرة بين الهلال والاتحاد
فريق التحرير
فريق التحرير

افتتح النيجيري أوديون إيغالو أهداف مباراة الهلال والاتحاد، التي تقام بين الفريقين، اليوم الخميس، في كلاسيكو الدوري السعودي.

ملعب (الجوهرة المشعة) يستضيف المواجهة التي تجمع بين الاتحاد وضيفه الهلال

ويستضيف ملعب (الجوهرة المشعة)، مساء اليوم الخميس، المواجهة التي تجمع بين الاتحاد وضيفه الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري روشن للمحترفين.

واستلم إيغالو تمريرة سحرية من زميله ميشايل ديلغادو، وأودع الكرة في الشباك، معلنًا تقدم فريقه في الدقيقة 12.

إيغالو لحظة تسجيل الهدف الأول للهلال
الاتحاد ضد الهلال.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلاسيكو الدوري السعودي

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وحقق الفريق 7 انتصارات و3 تعادلات وهو الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الخسارة.

وسجل الاتحاد 16هدفًا واستقبل 3 أهداف فقط خلال 10 مباريات، وهو صاحب أقوى دفاع في الدوري.

ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وحقق الفريق 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى خسارة واحدة.

وسجل الهلال 20 هدفًا واستقبل 10 أهداف خلال 11 مباراة خاضها الفريق بالدوري.

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الهلال السعودي

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