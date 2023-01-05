أهداف مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)
افتتح النيجيري أوديون إيغالو أهداف مباراة الهلال والاتحاد، التي تقام بين الفريقين، اليوم الخميس، في كلاسيكو الدوري السعودي.
ويستضيف ملعب (الجوهرة المشعة)، مساء اليوم الخميس، المواجهة التي تجمع بين الاتحاد وضيفه الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري روشن للمحترفين.
واستلم إيغالو تمريرة سحرية من زميله ميشايل ديلغادو، وأودع الكرة في الشباك، معلنًا تقدم فريقه في الدقيقة 12.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وحقق الفريق 7 انتصارات و3 تعادلات وهو الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الخسارة.
وسجل الاتحاد 16هدفًا واستقبل 3 أهداف فقط خلال 10 مباريات، وهو صاحب أقوى دفاع في الدوري.
ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وحقق الفريق 6 انتصارات و4 تعادلات وتلقى خسارة واحدة.
وسجل الهلال 20 هدفًا واستقبل 10 أهداف خلال 11 مباراة خاضها الفريق بالدوري.