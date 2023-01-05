أهداف مباراة الهلال والاتحاد (فيديو)

ويستضيف ملعب (الجوهرة المشعة)، مساء اليوم الخميس، المواجهة التي تجمع بين الاتحاد وضيفه الهلال ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لدوري روشن للمحترفين.

واستلم إيغالو تمريرة سحرية من زميله ميشايل ديلغادو، وأودع الكرة في الشباك، معلنًا تقدم فريقه في الدقيقة 12.