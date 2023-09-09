حسين لبيب وأحمد سليمان يعلنان تنظيم قائمة موحدة في انتخابات الزمالك

وأضاف البيان: "بعد مناقشات مع كل الأطراف فقد قررنا الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة ضمن قائمة موحدة تضم نخبة من المخلصين القادرين بإذن الله على تحقيق طموحاتكم والانتقال بالنادي إلى مستقبل يليق به، يشرفنا دعم الجميع للقائمة لما فيه مصلحة النادي وبالله التوفيق".

وتم فتح باب الترشح للانتخابات وتلقي طلبات المرشحين بداية من يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر، وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري في مقر نادي الزمالك.