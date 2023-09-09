حسين لبيب وأحمد سليمان يعلنان تنظيم قائمة موحدة في انتخابات الزمالك
أعلن الثنائي المرشح لرئاسة نادي الزمالك أحمد سليمان وحسين لبيب تنظيم قائمة موحدة في الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي الأبيض في المرحلة المقبلة.
ونشر أحمد سليمان عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم السبت، بيانا مشتركا موقعا باسمه بجانب حسين لبيب لتأكيد توحيد صفوفهما في الانتخابات، وجاء في البيان: "جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب، تقديرا للتحديات التي تواجهنا في المرحلة القادمة، وإعلاء لمصلحة النادي وما تقتضيه من إنكار للذات واستجابة لدعوة الشرفاء من محبي ورموز النادي لتوحيد الصف واستعادة الطريق الصحيح وتقديم رسالة إيجابية تبعث الأمل في نفوس محبي هذا النادي العظيم، فضلا عن التقدير والاحترام المتبادل بيننا والتوافق على الأهداف للارتقاء بالنادي".
وأضاف البيان: "بعد مناقشات مع كل الأطراف فقد قررنا الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة ضمن قائمة موحدة تضم نخبة من المخلصين القادرين بإذن الله على تحقيق طموحاتكم والانتقال بالنادي إلى مستقبل يليق به، يشرفنا دعم الجميع للقائمة لما فيه مصلحة النادي وبالله التوفيق".
وتم فتح باب الترشح للانتخابات وتلقي طلبات المرشحين بداية من يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر، وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري في مقر نادي الزمالك.
ويتم فتح باب تلقي الطلبات في العاشرة صباحا لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميا حتى السادسة مساء.
وحددت اللجنة يوم 20 أكتوبر المقبل للدعوى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي طبقا للوائح والقوانين المتبعة.
وتستمر اللجنة في أداء عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.
وتقدم 4 مرشحين في اليوم الأول، ثم تقدم مرشح واحد على منصب الرئيس في اليوم الثاني، بينما تقدم 3 مرشحين للعضوية في اليوم الثالث، ليصل عدد المرشحين حتى الآن على جميع المناصب إلى 13 مرشحًا.