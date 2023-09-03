بإعلان رسمي.. الزمالك يعلن موعد إجراء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد
نشرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني، إعلانًا رسميًّا في الصحف القومية، عن فتح باب الترشح لانتخابات القلعة البيضاء بشكل رسمي، اليوم الأحد.
ونشر نادي الزمالك عبر الصحيفة الرسمية، إعلان دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، بمقر النادي، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للنادي.
وأشار الإعلان إلى أن الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية، هم المسددون للاشتراك السنوي للعام المالي 2022 - 2023، وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا.
ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لمدة 7 أيام متتالية، اعتبارًا من يوم الإثنين 4 سبتمبر، ولمدة ثماني ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.
يذكر، أن مجلس إدارة الزمالك السابق، تقدم باستقالة جماعية لوزارة الشباب والرياضة، وقامت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بتعيين لجنة ثلاثية لتسيير شؤون النادي، لحين انتخاب مجلس جديد.
وجاء نص الدعوة كالآتي:
يعلن نادي الزمالك عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وذلك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 بمقر النادي، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي، لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق.
2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.
3- النظر في تقرير مراقب الحسابات.
4- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.
5- انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقًا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.
6- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
7- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
8- النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداء من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام.
9- الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.