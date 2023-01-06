بعد استقدام رونالدو.. رودي غارسيا مدرب النصر يوصي بالتعاقد مع هازارد

رودي غارسيا يريد إيدن هازارد

وقال موقع "فوت ميركاتو" إن النصر الملقب بـ"العالمي" كان أيضًا مهتمًا جدًا بالتعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي الذي لا يزال يتفاوض على تمديد عقده مع تشيلسي. من جهتها، أثارت الصحافة الإسبانية اهتمامًا كبيرًا من النصر بالمدافع المخضرم سيرجيو راموس.

وأضاف: "بحسب معلوماتنا فإن النصر أيضًا مهتم جدًا بلاعب ريال مدريد إيدن هازارد وذلك بتوصية من رودي غارسيا، الذي يعرفه جيدًا لأنه كان مصدر تألقه عندما كان لاعبا في ليل الفرنسي تحت قيادته. وقد اتصل المدير الفني بنجم تشيلسي السابق بالفعل ويرغب في الحصول على خدماته الصيف المقبل".

والدولي البلجيكي، الذي أعلن مؤخرًا اعتزاله اللعب دوليًا، ما زال يكافح من أجل اللعب في ريال مدريد بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفي عمر 32 عامًا فقط، لا يزال أمامه بضع سنوات وسيجلب بالضرورة الكثير للمملكة العربية السعودية إلى جانب النصر، كما أن احتمالية استعادة تألقه بقيادة غارسيا الذي كان يقدره بشدة لا تزال قائمة ويمكن أن تكون مصدر قوة رئيسي لإقناعه بالصفقة التي ستكون ضربة جديدة للنصر.

وسبق للاعب البلجيكي أن لعب تحت قيادة رودي غارسيا في نادي ليل الفرنسي خلال الفترة التي قضاها بالنادي منذ 2005 وحتى 2012.

وحقق هازارد مع ريال مدريد الدوري الإسباني في 2019/2020، 2021/22 وكأس السوبر الإسباني 2019، 2021، دووري أبطال أوروبا 2021–22، وكأس السوبر الأوروبي 2022.