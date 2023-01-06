بعد استقدام رونالدو.. رودي غارسيا مدرب النصر يوصي بالتعاقد مع هازارد
أشارت تقارير صحفية إلى أن النصر لن يكتفي بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، لكنه يسعى لضم البلجيكي إيدن هازارد مهاجم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وفي الأيام الأخيرة جاء ذكر النصر كثيرا في الصحافة العالمية، حيث حقق هذا النادي السعودي، المتصدر الحالي لدوري روشن للمحترفين، نجاحًا كبيرًا في عالم كرة القدم من خلال استقطاب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات إلى صفوفه.
وغادر النجم البرتغالي أوروبا للانضمام للنصر مقابل عقد مغرٍ للغاية مما يؤكد أن المملكة لديها استراتيجية قوية لتطوير كرة القدم؛ وذلك عبر جذب الأسماء الكبيرة في كرة القدم الأوروبية لتصبح أكثر تنافسية من الناحية الرياضية وبالتالي ترسيخ نفسها كمرجع للقارة الآسيوية كرويا.
وغاب رونالدو عن فوز النصر على ضيفه الطائي بهدفين نظيفين عبر أندرسون تاليسكا؛ بسبب الإيقاف لمدة مباراتين عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد.
لقد فهم نادي النصر ذلك جيدًا، وكريستيانو رونالدو ليس أول لاعب من أوروبا ينضم للنادي الذي يتخذ من الرياض مقرا له. إذا كان من الواضح أن هذه هي أكبر ضربة حققها القادة السعوديون، فإن الأسماء الأخرى المعروفة لعامة الناس تتطور في النادي الأزرق والأصفر.
ويقود الفريق الحالي الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني السابق لأولمبيك مرسيليا الذي ضم لاعبي مرسيليا السابقين مع ألفارو غونزاليس ولويز غوستافو. وضم الفريق أيضا مهاجم بنفيكا السابق أندرسون تاليسكا وحارس نابولي ديفيد أوسبينا. لكن النصر لا ينوي التوقف ولا يزال يريد جذب الأسماء الكبيرة.
رودي غارسيا يريد إيدن هازارد
وقال موقع "فوت ميركاتو" إن النصر الملقب بـ"العالمي" كان أيضًا مهتمًا جدًا بالتعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي الذي لا يزال يتفاوض على تمديد عقده مع تشيلسي. من جهتها، أثارت الصحافة الإسبانية اهتمامًا كبيرًا من النصر بالمدافع المخضرم سيرجيو راموس.
وأضاف: "بحسب معلوماتنا فإن النصر أيضًا مهتم جدًا بلاعب ريال مدريد إيدن هازارد وذلك بتوصية من رودي غارسيا، الذي يعرفه جيدًا لأنه كان مصدر تألقه عندما كان لاعبا في ليل الفرنسي تحت قيادته. وقد اتصل المدير الفني بنجم تشيلسي السابق بالفعل ويرغب في الحصول على خدماته الصيف المقبل".
والدولي البلجيكي، الذي أعلن مؤخرًا اعتزاله اللعب دوليًا، ما زال يكافح من أجل اللعب في ريال مدريد بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وفي عمر 32 عامًا فقط، لا يزال أمامه بضع سنوات وسيجلب بالضرورة الكثير للمملكة العربية السعودية إلى جانب النصر، كما أن احتمالية استعادة تألقه بقيادة غارسيا الذي كان يقدره بشدة لا تزال قائمة ويمكن أن تكون مصدر قوة رئيسي لإقناعه بالصفقة التي ستكون ضربة جديدة للنصر.
وسبق للاعب البلجيكي أن لعب تحت قيادة رودي غارسيا في نادي ليل الفرنسي خلال الفترة التي قضاها بالنادي منذ 2005 وحتى 2012.
وحقق هازارد مع ريال مدريد الدوري الإسباني في 2019/2020، 2021/22 وكأس السوبر الإسباني 2019، 2021، دووري أبطال أوروبا 2021–22، وكأس السوبر الأوروبي 2022.