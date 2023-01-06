ترتيب الدوري السعودي: تاليسكا يقود النصر للفوز على الطائي تحت أنظار رونالدو (فيديو)
تألق أندريسون تاليسكا وسجل هدفين ليقود النصر للفوز 2-صفر على الطائي في الجولة الـ 12 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة، في المباراة التي غاب عنها كريستيانو رونالدو الوافد الجديد على الفريق للإيقاف، لكنه كان حاضرًا في المقصورة الرئيسة.
وتأجل الظهور الأول لقائد البرتغال مع ناديه الجديد بسبب الإيقاف مباراتين من قبل الاتحاد الإنجليزي لإسقاط هاتف محمول من يد أحد المشجعين بعد هزيمة مانشستر يونايتد في إيفرتون شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وتأخر انطلاق المباراة نحو 20 دقيقة بسبب هطول الأمطار على ملعب مرسول بارك، ورغم سوء أرضية الملعب إلا أن ذلك لم يمنع النصر من سيطرته على اللقاء.
وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، أرسل سلطان الغنام تمريرة عرضية من الناحية اليمنى حولها تاليسكا بضربة رأس في الشباك.
وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين نفذ الحارس ديفيد أوسبينا ركلة حرة وصلت لتاليسكا الذي سيطر عليها ودخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثاني لفريقه.
بهذا الفوز تصدر النصر ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة متفوقًا بأربع نقاط على الشباب صاحب المركز الثاني الذي خاض 11 مباراة.
وتوقف رصيد الطائي عند النقطة 18 ليستقر في المركز السابع بعدما خاض 12 مباراة.
ويواجه النصر في المباراة المقبلة الشباب، فيما يلعب الطائي ضد التعاون.
وفي نفس التوقيت، فاز العدالة 2-1 على الفتح ليحقق انتصاره الثاني هذا الموسم.
ورفع العدالة رصيده إلى 8 نقاط من 12 مباراة في المركز 14، أما الفتح، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي، فتوقف رصيده عند النقطة 15 من 11 مباراة في المركز التاسع.
كما عاد الخليج بانتصار مهم بعدما فاز 1-صفر على ملعب التعاون، في محاولة لتحسين ترتيبه في المسابقة.
ورفع الخليج رصيده إلى 7 نقاط من 12 مباراة في المركز قبل الأخير، أما التعاون فتجمد رصيده عند 23 نقطة من 12 مباراة في المركز الخامس.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: