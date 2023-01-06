ترتيب الدوري السعودي: تاليسكا يقود النصر للفوز على الطائي تحت أنظار رونالدو (فيديو)

وتأجل الظهور الأول لقائد البرتغال مع ناديه الجديد بسبب الإيقاف مباراتين من قبل الاتحاد الإنجليزي لإسقاط هاتف محمول من يد أحد المشجعين بعد هزيمة مانشستر يونايتد في إيفرتون شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وتأخر انطلاق المباراة نحو 20 دقيقة بسبب هطول الأمطار على ملعب مرسول بارك، ورغم سوء أرضية الملعب إلا أن ذلك لم يمنع النصر من سيطرته على اللقاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، أرسل سلطان الغنام تمريرة عرضية من الناحية اليمنى حولها تاليسكا بضربة رأس في الشباك.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين نفذ الحارس ديفيد أوسبينا ركلة حرة وصلت لتاليسكا الذي سيطر عليها ودخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثاني لفريقه.