رونالدو يظهر في مباراة النصر ضد الطائي رغم عدم مشاركته (فيديو)

وكان نادي النصر قد أعلن، يوم الجمعة الماضي التعاقد مع رونالدو، بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (210.94 مليون دولار).

ويلعب النصر أمام الطائي، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الـ12 من الدوري السعودي، علما أنه كان من المقرر أن تقام المباراة، أمس الخميس، لكن تقرر تأجيلها 24 ساعة بسبب الأمطار.

والتقطت كاميرا المباراة، رونالدو وهو يتواجد في المدرجات، لمتابعة المباراة؛ كونه لا يحق له المشاركة فيها بسب إيقافه، حيث وصلت البطاقة الدولية للنجم البرتغالي إلى السعودية، متضمنة عقوبة الإيقاف مباراتين.