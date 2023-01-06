رونالدو يظهر في مباراة النصر ضد الطائي رغم عدم مشاركته (فيديو)
تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك، لمشاهدة مباراة فريقه الجديد النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي.
وكان نادي النصر قد أعلن، يوم الجمعة الماضي التعاقد مع رونالدو، بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (210.94 مليون دولار).
ويلعب النصر أمام الطائي، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الـ12 من الدوري السعودي، علما أنه كان من المقرر أن تقام المباراة، أمس الخميس، لكن تقرر تأجيلها 24 ساعة بسبب الأمطار.
والتقطت كاميرا المباراة، رونالدو وهو يتواجد في المدرجات، لمتابعة المباراة؛ كونه لا يحق له المشاركة فيها بسب إيقافه، حيث وصلت البطاقة الدولية للنجم البرتغالي إلى السعودية، متضمنة عقوبة الإيقاف مباراتين.
وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 37 عاما عن أول مباراتين محليتين له مع النادي السعودي بعد إيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإسقاط هاتف محمول من يد أحد المشجعين بعد هزيمة مانشستر يونايتد في إيفرتون في أبريل نيسان الماضي.
ووفقا للوائح الاتحاد الدولي (الفيفا) الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالاتهم، فإن أي عقوبة تصل إلى أربع مباريات ضد لاعب من قبل اتحاده السابق يجب "تنفيذها من الاتحاد الجديد".
وبعد مواجهة الطائي سيلعب النصر مع الشباب والاتفاق في الدوري السعودي قبل مواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي في أول نسخة من النظام الجديد للبطولة.
ويملك النصر 26 نقطة من 11 مباراة، وحقق النصر الفوز 8 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة في 11 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم.