بسبب الإيقاف.. تأكد غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر والطائي

وخرج رونالدو غاضبًا بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون 0/1، وفي أثناء خروجه كان طفل صغير من ذوي الهمم المصابين بالتوحد من مشجعي إيفرتون، يصور والتقط رونالدو الهاتف منه وهشمه في الأرض.

وقدم رونالدو اعتذاره للطفل وقدم له عرضا لحضور مباراة في أولد ترافورد، لكن تم إيقافه مباراتين.