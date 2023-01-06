بسبب الإيقاف.. تأكد غياب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر والطائي
قالت صحيفة "الرياضة" اليوم الجمعة، إن بطاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر الجديد، وصلت متضمنة عقوبة الإيقاف مباراتين.
وإيقاف رونالدو قرار انضباطي من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب واقعة تعود إلى 9 أبريل الماضي.
وخرج رونالدو غاضبًا بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون 0/1، وفي أثناء خروجه كان طفل صغير من ذوي الهمم المصابين بالتوحد من مشجعي إيفرتون، يصور والتقط رونالدو الهاتف منه وهشمه في الأرض.
وقدم رونالدو اعتذاره للطفل وقدم له عرضا لحضور مباراة في أولد ترافورد، لكن تم إيقافه مباراتين.
وبالتالي لا يمكن للنصر الاعتماد على رونالدو أمام الطائي، وإلا فإنه قد يتعرض لعقوبة بحرمانه من نقاط المباراة على الأقل.
وبحسب "الرياضية" فإن تطبيق العقوبة يبدأ من تاريخ تسجيل رونالدو، والذي يتعين على إدارة ناديه النصر إسقاط اسم أحد اللاعبين الأجانب الثمانية من الكشوفات.
ويلعب النصر أمام الطائي في وقت لاحق من اليوم الجمعة لحساب الجولة الـ12 من الدوري السعودي، علما أنه كان من المقرر أن تقام المباراة أمس الخميس لكن تقرر تأجيلها 24 ساعة بسبب الأمطار.
وبعد مواجهة الطائي سيلعب النصر مع الشباب والاتفاق في الدوري السعودي قبل مواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي في أول نسخة من النظام الجديد للبطولة.
ويملك النصر 26 نقطة من 11 مباراة، وحقق النصر الفوز 8 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة في 11 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم.