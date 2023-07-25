إصابة بروني نجل ليبرون جيمس بأزمة قلبية

وذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) اليوم الثلاثاء نقلا عن بيان لمتحدث باسم عائلة ليبرون جيمس، أن حالة بروني البالغ من العمر 18 عاما استقرت بعد الأزمة القلبية المفاجئة.

وبعد الحادث الذي وقع، أمس الإثنين، هرع الطاقم الطبي لعلاج بروني ونقلوه إلى المستشفى.

ونقلت شبكة ئي.إس.بي.إن عن البيان قوله إن بروني خرج من العناية المركزة.

ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل الحادث بما في ذلك مكان وقوعه.

وقال البيان الذي نقلته الشبكة: "نطلب الاحترام والخصوصية لعائلة جيمس وسنفيد وسائل الإعلام بأي تطورات جديدة عندما يكون هناك المزيد من المعلومات".