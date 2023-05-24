لوس أنجليس ليكرز يعلق على تصريحات ليبرون جيمس بشأن الاعتزال

سيتحدث لوس أنجليس ليكرز إلى لاعبه ليبرون جيمس بعد إعلان اللاعب الأكثر تسجيلا في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عن تفكيره في الاعتزال بعد الخسارة في نهائي القسم الغربي.

وقال جيمس، البالغ 38 عاما، بعد خسارة فريقه 4-صفر أمام دنفر ناغتس في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، إن لديه ما يفكر فيه بشأن مستقبله في كرة السلة.

وأبلغ روبرت بلينكا، مدير ليكرز، الصحفيين أنه والمدرب دارفين هام يتطلعان للتحدث إلى جيمس، وأن مهمتهما هي مساعدة الرياضيين عند وصولهم إلى نقطة التحول في مسيرتهم.

وقال بلينكا: "ليبرون قدم لكرة السلة أكثر مما قدمه أي لاعب آخر. عندما تفعل ذلك تكتسب حق تقرير مدى إمكانية تقديم المزيد أو التوقف".

"سنتواصل معه ومع الفريق وسندعمه. بالتأكيد نتمنى استمراره لكننا سنمنحه الوقت الذي يحتاجه وندعمه طيلة الطريق".