NBA.. ناغتس يهزم ليكرز ويبلغ نهائي دوري السلة الأمريكي لأول مرة في تاريخه
تألق نيكولا يوكيتش مجددا وقاد دنفر ناغتس للوصول إلى الدور النهائي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لأول مرة بالفوز 113-111 على لوس أنجليس ليكرز، يوم الثلاثاء.
وسجل يوكيتش 30 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ومرر 13 كرة حاسمة، ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثامنة في الأدوار الإقصائية هذا الموسم، ويعادل الرقم القياسي المسجل باسم ويلت تشامبرلين مع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في 1967.
وإلى جانب الأداء المميز من يوكيتش الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي في موسمي 2020-2021 و2021-2022، سجل جمال موراي 25 نقطة، وأضاف آرون جوردون 22 نقطة.
وحقق ناغتس انتفاضة رغم التأخر بفارق 15 نقطة بعد النصف الأول، ونجاح ليبرون جيمس عملاق ليكرز في تسجيل 31 نقطة في أول ربعين فقط.
وفاز ناغتس بذلك 4-صفر بسلسلة نهائي القسم الغربي التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
وسينتظر بطل القسم الغربي في نهائي المسابقة بطل القسم الشرقي.
ويتقدم ميامي هيت 3-صفر على بوسطن سيلتيكس ويحتاج إلى فوز جديد للوصول إلى نهائي المسابقة.
ولم يسبق أبدا في تاريخ المسابقة أن فاز بطل الشرق وبطل الغرب في الدور النهائي للقسم بنتيجة 4-صفر ودون خسارة أي مباراة.
وستقام المباراة الأولى في سلسلة الدور النهائي للمسابقة في دنفر أو بوسطن في الأول من يونيو المقبل.
وأنهى جيمس المباراة بتسجيل 40 نقطة والاستحواذ على عشر كرات مرتدة وتمرير تسع كرات حاسمة. وحصل جيمس على فرصة للتعادل في الثانية الأخيرة لكن منافسه جوردون تصدى للمحاولة.
وسجل أنتوني ديفيز لاعب ليكرز 21 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة، فيما أضاف أوستن ريفيز 17 نقطة وسجل دينس شرودر 13 نقطة وساهم روي هاتشيمورا بتسجيل عشر نقاط.
وكان ليكرز قد أدرك التعادل 111-111 بعد ثلاث رميات حرة من ديفيز قبل دقيقة واحدة و13 ثانية من النهاية، قبل أن يسجل يوكيتس نقطتين برمية ثنائية قبل 51.7 ثانية من النهاية. وبعدها لم يسجل الفريقان أي نقطة.