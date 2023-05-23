NBA.. ناغتس يهزم ليكرز ويبلغ نهائي دوري السلة الأمريكي لأول مرة في تاريخه

تألق نيكولا يوكيتش مجددا وقاد دنفر ناغتس للوصول إلى الدور النهائي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لأول مرة بالفوز 113-111 على لوس أنجليس ليكرز، يوم الثلاثاء.

وسجل يوكيتش 30 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ومرر 13 كرة حاسمة، ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثامنة في الأدوار الإقصائية هذا الموسم، ويعادل الرقم القياسي المسجل باسم ويلت تشامبرلين مع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في 1967.

وإلى جانب الأداء المميز من يوكيتش الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي في موسمي 2020-2021 و2021-2022، سجل جمال موراي 25 نقطة، وأضاف آرون جوردون 22 نقطة.