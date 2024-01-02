الأهلي المصري يشعل الميركاتو الشتوي مبكرا
أشعل النادي الأهلي ميركاتو الشتاء في الكرة المصرية مبكرًا، بعد أن اقترب من الإعلان الرسمي عن ضم صفقتين جديدتين للقلعة الحمراء.
وقال مصدر داخل النادي الأهلي المصري، لـ"إرم نيوز"، إن إدارة الفريق الأحمر نجحت في حسم صفقتين جديدتين هما، عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، والدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي لاعب نادي سيريس السويدي.
وأكد المصدر أن الإدارة الحمراء اتفقت مع نظيرتها في فيوتشر على ضم عمر كمال عبدالواحد، مقابل مبلغ مالي ولاعبين على سبيل الإعارة.
وأضاف: "فيوتشر يرغب في الحصول على خدمات محمود متولي وصلاح محسن مقابل الاستغناء عن عمر كمال، ولكن صلاح محسن يشترط راتبًا كبيرًا، وهو ما يعيق إتمام الصفقة حتى الآن".
وتابع: "في حالة فشل إقناع صلاح محسن بالرحيل، سيختار فيوتشر 2 من شباب الأهلي للحصول على خدماتهما على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف العام".
مصير وسام أبو علي
وفي السياق نفسه، نجح مسؤولو النادي الأهلي في الحصول على توقيع وسام أبو علي لاعب نادي سيريس السويدي، رغم عدم الاتفاق بشكل نهائي مع ناديه السويسري.
وقال المصدر: "الأهلي تقدم بعرض مالي وصل إلى مليون و100 ألف دولار في وقت سابق، إلا أن إدارة نادي سيريس السويدي تمسكت برفع المقابل المادي ليصل إلى مليون و600 ألف دولار".
وتابع: "سيحاول الأهلي الوصول إلى حلول وسط خاصة وأنه اتفق بشك فعلي مع اللاعب، الذي سيوقع على عقد يمتد لـ 4 سنوات مقبلة، ويحصل خلال الموسم الواحد على مليون دولار".
يذكر أن الأهلي أنهى فترة الشتاء قبل التوقف بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، بالتتويج بكأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة 14 على حساب فيوتشر.
وعزز الأهلي رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة 14 من 21 مرة، إذ سبق له الفوز باللقب 13 مرة بالنظام القديم بين بطلي الدوري والكأس، مقابل أربعة ألقاب للزمالك صاحب المركز الثاني، ومرة واحدة لكل من المقاولون وطلائع الجيش وحرس الحدود.