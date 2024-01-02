الأهلي المصري يشعل الميركاتو الشتوي مبكرا

وقال مصدر داخل النادي الأهلي المصري، لـ"إرم نيوز"، إن إدارة الفريق الأحمر نجحت في حسم صفقتين جديدتين هما، عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، والدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي لاعب نادي سيريس السويدي.

وأكد المصدر أن الإدارة الحمراء اتفقت مع نظيرتها في فيوتشر على ضم عمر كمال عبدالواحد، مقابل مبلغ مالي ولاعبين على سبيل الإعارة.

وأضاف: "فيوتشر يرغب في الحصول على خدمات محمود متولي وصلاح محسن مقابل الاستغناء عن عمر كمال، ولكن صلاح محسن يشترط راتبًا كبيرًا، وهو ما يعيق إتمام الصفقة حتى الآن".

وتابع: "في حالة فشل إقناع صلاح محسن بالرحيل، سيختار فيوتشر 2 من شباب الأهلي للحصول على خدماتهما على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف العام".