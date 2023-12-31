الأهلي يبدأ خطواته الأخيرة لإتمام صفقة عمر كمال
كشفت تقارير صحفية عن اجتماع جمع بين عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، ووليد دعبس، رئيس مودرن فيوتشر، لإتمام صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر.
ومن المقرر أن ينضم عمر كمال إلى معسكر منتخب مصر يوم الـ2 من يناير المقبل استعدادًا لخوض منافسات أمم أفريقيا.
ويحق لعمر كمال التوقيع لأي ناد بداية من أول يناير بسبب انتهاء تعاقده مع مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري.
ووفقًا للتقارير الصحفية المصرية، فإن مسؤولي مودرن فيوتشر يرغبون في ضم لاعبين من الأهلي مقابل إتمام صفقة عمر كمال، حيث تم طرح أسماء: صلاح محسن، مهاجم الأهلي، والبعيد منذ فترة عن المشاركة أساسيا وأيضا كريم نيدفيد أو أحمد عبد القادر بجانب أحد لاعبي الشباب.
وأشارت التقارير إلى أن طلب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من محمود الخطيب، رئيس النادي، الإسراع في إتمام الصفقة هو ما عجل بشركة الكرة للجلوس مع مسؤولي فيوتشر لإنهاء الأمر، لينضم اللاعب للفريق مع انطلاق الميركاتو الشتوي المقبل.
ويبلغ عمر كمال عبد الواحد، 30 عاما، وسبق له اللعب لأندية اتحاد الشرطة والمصري البورسعيدي وبيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي سبورت".
ووقع عمر للزمالك بعد نهاية عقده مع المصري، ولكن الصفقة لم تكتمل بعد إيقاف قيد الفريق الأبيض ليرحل اللاعب إلى فيوتشر في صيف 2021.
يذكر، أن الأهلي فاز على مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، برباعية مُقابل هدفين.