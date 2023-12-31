الأهلي يبدأ خطواته الأخيرة لإتمام صفقة عمر كمال

كشفت تقارير صحفية عن اجتماع جمع بين عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، ووليد دعبس، رئيس مودرن فيوتشر، لإتمام صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر.

ومن المقرر أن ينضم عمر كمال إلى معسكر منتخب مصر يوم الـ2 من يناير المقبل استعدادًا لخوض منافسات أمم أفريقيا.

ويحق لعمر كمال التوقيع لأي ناد بداية من أول يناير بسبب انتهاء تعاقده مع مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري.