بين الأهلي والزمالك.. أحدث تطورات صفقة عمر كمال عبدالواحد

الإعلامي أحمد شوبير المقرب من إدارة النادي الأهلي قال، أمس الثلاثاء، إن اللاعب اقترب من ارتداء القميص الأحمر، غير أن تقارير صحفية أكدت إنهاء الاتفاق مع الزمالك ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" مصير المفاوضات مع اللاعب، حيث قال إن عمر كمال وقع بالفعل على "رغبتة" في ارتداء قميص الزمالك، ولكن هذه الرغبة لا تعد مستندًا رسميًا.

وأضاف: "إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع عمر كمال، واللاعب رحب بالفعل، خاصة أنه وقّع، في وقت سابق قبل 3 سنوات، ولكن إدارة الأهلي دخلت على الخط عن طريق والده".

وتابع: "والد اللاعب حصل على عرض مالي من الأهلي يفوق ما عرضه الزمالك، ما جعله يضغط على نجله للقبول بعرض الأهلي أو مساومة الزمالك لرفع العرض المالي".

وواصل: "حسين لبيب رئيس النادي أبدى غضبه الشديد من تصرف والد اللاعب واعتبره مساومة خاصة بعد أن تم الاتفاق على كل البنود وترحيب اللاعب بارتداء قميص الزمالك".

وعن موقف اللاعب قال: "عمر كمال يرغب في اللعب للزمالك، خاصة أن مكانه كظهير أيمن يعد فارغًا ويحتاج له الزمالك بشدة، على عكس الأهلي الذي يمتلك ما يقرب من 4 لاعبين في هذا المركز".

واختتم: "اللاعب موقفه مازال معلقًا، فهو يتعرّض لضغوط شديدة من والده ومسؤولي فيوتشر كي يوقع للأهلي صاحب العرض المالي الأكبر، ولكنه يرغب في اللعب للزمالك للحفاظ على مكانته في المنتخب".