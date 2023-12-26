سبب رفض الزمالك المشاركة في كأس الرابطة

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، عدم المشاركة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، المقرر لها يناير المقبل خلال فترة التوقف الدولي.

وقررت رابطة الأندية المصرية تنظيم بطولة كأس الرابطة للعام الثالث على التوالي خلال فترة التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال نادي الزمالك في بيان، إنه لن يشارك هذا العام.