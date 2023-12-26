سبب رفض الزمالك المشاركة في كأس الرابطة
سبق أن أعلن الأهلي أيضا عدم المشاركة.
أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، عدم المشاركة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، المقرر لها يناير المقبل خلال فترة التوقف الدولي.
وقررت رابطة الأندية المصرية تنظيم بطولة كأس الرابطة للعام الثالث على التوالي خلال فترة التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال نادي الزمالك في بيان، إنه لن يشارك هذا العام.
وسبق أن أعلن الأهلي أيضًا عدم المشاركة.
ومن المقرر أن يتم معاقبة الناديين بخصم مليون جنيه مصري من كل منهما بحسب بنود اللائحة.
ووفقا لمصادر، فإن الزمالك قرر عدم المشاركة لرغبته في سفر لاعبيه الشباب رفقة الفريق الأول إلى الإمارات لخوض دورتين وديتين في أبوظبي ودبي.
وكان مقررا أن يشارك الزمالك في كأس الرابطة بفريق من الشباب والرديف قبل أن تتغير الخطة.