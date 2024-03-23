كأس العاصمة: بداية مظفرة لمنتخب مصر مع حسام حسن بالفوز على نيوزيلندا

وجاء هدف الفوز لمصر في شباك نيوزيلندا في الدقيقة 29 وسجله مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي من ركلة جزاء حصل عليها إمام عاشور الذي خرج مصابا.

وحقق منتخب مصر اليوم الفوز في أولى مبارياته تحت قيادة حسن الهداف التاريخي للمنتخب والذي تولى تدريب الفريق خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد الخروج من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

وتلتقي مصر في النهائي يوم 26 مارس الجاري مع الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة غدا السبت بين تونس وكرواتيا، بينما تلتقي نيوزيلندا مع الخاسر يوم 25 من الشهر نفسه.