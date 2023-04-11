قبل بيع محتمل للنادي.. مانشستر يونايتد يبدأ جولة ثالثة من تلقي عروض الشراء

وأطلقت عائلة غليزر الأمريكية المالكة للنادي عملية بيع رسمية في أواخر العام الماضي مع تلقي العديد من العطاءات في جولتين سابقتين، الأولى في فبراير/ شباط، والثانية كانت في مارس/ آذار من العام الجاري.

ومن بين مقدمي العطاءات للنادي الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري السابق، ورجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" في وقت سابق، إن بيع النادي من المرجح أن يتجاوز أكبر صفقة رياضية حتى الآن والتي تبلغ 5.2 مليار دولار بما في ذلك الديون والاستثمارات والتي دفعها مستثمرون لشراء تشيلسي.

ويعد يونايتد رابع أغنى فريق كرة قدم في العالم وفقا لتحليل لشركة ديلويت.

وينظر للنادي على أنه واحد من أكثر الأصول قيمة في جميع الرياضات.