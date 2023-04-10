ديلي ميل: مانشستر يونايتد يخطط للتخلص من 13 لاعبا
كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن مانشستر يونايتد يخطط للسماح برحيل لما يصل إلى 13 لاعبا هذا الصيف.
ويسير نادي مانشستر يونايتد في طريقه لموسم ناجح بالنظر إلى فوزه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في فبراير ووصل لربع نهائي الدوري الأوروبي حيث سيلعب مع إشبيلية ووصل لنصف النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وسيلعب مع برايتون.
وبينما يواصل مانشستر يونايتد القتال على عدة جبهات، يبدو أن لديه عينا واحدة على نافذة الانتقالات الصيفية.
ومن المتوقع إبرام عدة صفقات حيث يرتبط النادي بتحركات لضم لاعبين مهمين مثل هاري كين وفيكتور أوسيمين.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإن مانشستر يونايتد عقد اجتماعات مع ممثلي جيريمي فريمبونغ ظهير باير ليفركوزن الأيمن.
ومع ذلك في حين أن مانشستر يونايتد قد يتلقى حقنة نقدية في حالة دخول مالك جديد، فإن الفريق يتطلع إلى رحيل ما يصل إلى 13 لاعباً في الصيف.
وأوضحت أن الجناح أنتوني إيلانغا لديه أكثر من 12 ناديًا حريصًا على التعاقد معه، ومن المحتمل أن يتبعه العديد من زملائه.
ويمكن أن يترك إيريك بايلي الفريق بشكل دائم في الصيف حيث يلعب لمارسيليا حاليا بنظام الإعارة.
وكان لدى الفريق الفرنسي خيار جعل الصفقة دائمة مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني بمجرد أن يشارك في 19 مباراة في الدوري المحلي.
كما تم ربط كل من هاري ماغواير وآرون وان بيساكا وأليكس تيليس ودوني فان دي بيك وبراندون ويليامز وأنتوني مارسيال بالانتقال بعيدًا عن أولد ترافورد.
يمكن أن يذهب فاكوندو بيليستري على سبيل الإعارة لكسب المزيد من الخبرة بمجرد تقييده بعقد جديد.
وأوضحت "ديلي ميل" أنه من المرجح أن يُمنح أماد ديالو فرصة مع الفريق الأول بعد الإعارة في سندرلاند.