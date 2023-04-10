ديلي ميل: مانشستر يونايتد يخطط للتخلص من 13 لاعبا

ومع ذلك في حين أن مانشستر يونايتد قد يتلقى حقنة نقدية في حالة دخول مالك جديد، فإن الفريق يتطلع إلى رحيل ما يصل إلى 13 لاعباً في الصيف.

وأوضحت أن الجناح أنتوني إيلانغا لديه أكثر من 12 ناديًا حريصًا على التعاقد معه، ومن المحتمل أن يتبعه العديد من زملائه.

ويمكن أن يترك إيريك بايلي الفريق بشكل دائم في الصيف حيث يلعب لمارسيليا حاليا بنظام الإعارة.

وكان لدى الفريق الفرنسي خيار جعل الصفقة دائمة مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني بمجرد أن يشارك في 19 مباراة في الدوري المحلي.