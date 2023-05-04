حالة نادرة.. لماذا لم يصعد الأهلي "رسميًا" إلى دوري روشن؟
رغم الحديث عن عودة الأهلي إلى دوري روشن للمحترفين، إلا أن الأمر لم يحسم بشكل رسمي مع تبقي 4 مباريات للفريق في دوري يلو.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري يلو برصيد 65 نقطة من 30 مباراة، وتتبقى له 4 مباريات، في حيت تتبقى 5 مباريات للأخدود الثاني، و4 مباريات للرياض الثالث، و5 مباريات للحزم الرابع، و5 مباريات للفيصلي الخامس.
وتصعد الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في دوري يلو إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.
ووفقا للجدول الحالي فإن هناك احتمالا، ولو ضئيلا، أن يحتل الأهلي المركز الخامس، وبالتالي يبقى في دوري يلو، وتتأجل عودته إلى دوري روشن.
والحالات التي قد تجعل الأهلي في المركز الخامس في دروي يلو وتمنع عودته لدوري روشن هي:
_خسارة الأهلي جميع مبارياته الأربع المتبقية.
_فوز الفيصلي (الخامس) في جميع مبارياته الخمس المتبقية.
_ فوز الأخدود (الثاني) في مباراة واحدة فقط وخسارته للمباريات الأربع.
_ فوز الرياض (الرياض) في ثلاث مباريات وخسارة مباراة.
_فوز الحزم (الرابع) على الأهلي وعلى الأخدود 1/0، وفوزه في مباراة أخرى، وتعادله في مباراة، وخسارته في مباراة.
وإذا تحقق ما ورد أعلاه فإن أندية الأهلي والأخدود والرياض والحزم والفيصلي ستتساوى في المراكز الخمسة الأولى برصيد 65 نقطة لكل منها.
وبالتالي، وبحسب اللائحة، يتم النظر في نتائج المواجهات المباشرة بين الأندية الخمسة، ويكون ترتيب المراكز الخمسة الأولى كما يأتي:
1. الأخدود، 15 نقطة.
2. الحزم، 13 نقطة.
3. الفيصلي، 10 نقاط.
4. الرياض، 10 نقاط.
5. الأهلي 10 نقاط.
يشار إلى أن الأهلي سيلعب في المباريات الأربع الأخيرة في دوري يلو مع العربي والشعلة والقادسية والحزم.