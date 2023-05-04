حالة نادرة.. لماذا لم يصعد الأهلي "رسميًا" إلى دوري روشن؟

رغم الحديث عن عودة الأهلي إلى دوري روشن للمحترفين، إلا أن الأمر لم يحسم بشكل رسمي مع تبقي 4 مباريات للفريق في دوري يلو.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري يلو برصيد 65 نقطة من 30 مباراة، وتتبقى له 4 مباريات، في حيت تتبقى 5 مباريات للأخدود الثاني، و4 مباريات للرياض الثالث، و5 مباريات للحزم الرابع، و5 مباريات للفيصلي الخامس.

وتصعد الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في دوري يلو إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.