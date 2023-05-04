رسميًا.. الأهلي يعود لدوري روشن السعودي بعد عام في الدرجة الأولى (فيديو)

وبفوز الأهلي على هجر تصدَّر النادي الجداوي جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة عن الأخدود صاحب المركز الثاني، ليخطف بطاقة التأهل لدوري روشن.

وأحرز حسن العلي هدف الأهلي الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واستطاع جيان لاعب هجر تسجيل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 56 من عمر المباراة.

ونجح رياض بودبوز بخطف هدف الفوز لصالح الأهلي في الدقيقة 97، بعد أن تحصل زميله مراد خضري على ركلة جزاء، لينبري لها بودبوز ويسكنها الشباك، ويعيد الأهلي لدوري روشن مرة أخرى.