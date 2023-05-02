ظهرت دون قصد.. "صورة على الحائط" تكشف هدف مانشستر سيتي الرئيس هذا الموسم

وربما يكون شهر مايو/ آيار تاريخيًا لمانشستر سيتي إذ يقبل على مرحلة الحسم بالموسم على أمل تكرار ثلاثية مانشستر يونايتد في 1999.

فبعد وصوله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتحكمه في سباق الدوري الممتاز عقب ثمانية انتصارات متتالية، وانتظار مواجهة ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا سيخوض سيتي ثماني مباريات حاسمة لدخول التاريخ.