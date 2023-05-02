ظهرت دون قصد.. "صورة على الحائط" تكشف هدف مانشستر سيتي الرئيس هذا الموسم
نشر جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة عبر تطبيق بي ريل أثناء خضوعه لجلسة استشفاء بغرفة خلع ملابس النادي، ليكشف دون قصد الهدف الرئيس للفريق هذا الموسم.
وينافس مانشستر سيتي فعليًا على 3 ألقاب، حيث تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيواجه ريال مدريد، كما يصطدم بجاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مع تصدره لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام آرسنال.
والصورة لكأس مسابقة دوري أبطال أوروبا مكتوب عليها :"هدفنا" في إشارة إلى الهدف الرئيس للنادي هذا الموسم.
ويرغب مانشستر سيتي في التتويج بدوري أبطال أوروبا؛ لإكمال سلسلة نجاحاته المحلية وسيطرته على الألقاب في إنجلترا منذ سنوات.
ويقدم جاك غريليش مستويات ممتازة منذ انطلاق الموسم الجاري مع مانشستر سيتي، أسهم مع زملائه في المنافسة على الثلاثية التي لم يحققها من قبل سوى مانشستر يونايتد.
وربما يكون شهر مايو/ آيار تاريخيًا لمانشستر سيتي إذ يقبل على مرحلة الحسم بالموسم على أمل تكرار ثلاثية مانشستر يونايتد في 1999.
فبعد وصوله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتحكمه في سباق الدوري الممتاز عقب ثمانية انتصارات متتالية، وانتظار مواجهة ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا سيخوض سيتي ثماني مباريات حاسمة لدخول التاريخ.
ورغم قسوة جدول المباريات، بدءًا من استضافة ويست هام يوم الأربعاء، ثم مواجهة ضيفه ليدز قبل الصدام مع ريال في الذهاب، يوفر عمق تشكيلة بيب غوارديولا الثبات مع الاقتراب من المجد.