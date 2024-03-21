هالاند يطمئن مانشستر سيتي عقب إصابته مع النرويج
قلل إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، من المخاوف بشأن تعرضه لإصابة أثناء التدريب مع النرويج.
وكشف هالاند عن رسالة أرسلها له مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قبل انضمامه لمعسكر النرويج.
وانضم هالاند إلى منتخب بلاده قبل المباراتين الوديتين أمام جمهورية التشيك، يوم الجمعة، وسلوفاكيا، يوم الثلاثاء.
وأظهرت لقطات من جلسة تدريب النرويج، يوم الثلاثاء، هالاند يعاني من ألم واضح، رغم أن طبيب الفريق النرويجي قال بعد ذلك إنه لا توجد مشكلة في لياقة المهاجم.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، قال هالاند إنه "يشعر بحالة جيدة".
وأضاف: "لم أترك التدريب، ولا أعرف من كتب ذلك، لقد تدربت بشكل كامل وأشعر أنني بحالة جيدة وجاهز للعب المباراة".
ويأمل غوارديولا أن يعود هالاند دون أن يصاب بأذى، حيث يخوض مانشستر سيتي سلسلة من المباريات الكبيرة بعد فترة التوقف الدولية في محاولته للحفاظ على الثلاثية.
وسيلعب مانشستر سيتي مع آرسنال، أحد منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 31 مارس في أول مباراة للسيتي بعد فترة التوقف الدولي.
وغاب هالاند، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وهذا الموسم حتى الآن، قرابة شهرين عن الموسم الحالي؛ بسبب إصابة في القدم.
وقال هالاند بمرح في تصريحات نقلتها صحيفة "VG" النرويجية: "الشيء الوحيد الذي قاله بيب غوارديولا هو، إذا لم تكن على ما يرام عندما تعود، فسوف ألاحقك".
وأشار هالاند إلى التحدي المتمثل في لعب العديد من المباريات للنادي والمنتخب في كل موسم، حيث تأتي فترة التوقف الدولية في شهر مارس في وقت حرج لمدربي الأندية قبل الأسابيع الأخيرة من المواسم المحلية.
وقال هالاند: "من الجميل أن ألعب من أجل البلاد، ولكن ماذا تفعل؟ هناك أكبر عدد ممكن من المباريات في التقويم".
وسجل هالاند 29 هدفا في 34 مباراة في مختلف المسابقات مع مانشستر سيتي الموسم الحالي.