هالاند يطمئن مانشستر سيتي عقب إصابته مع النرويج

قلل إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، من المخاوف بشأن تعرضه لإصابة أثناء التدريب مع النرويج.

وكشف هالاند عن رسالة أرسلها له مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قبل انضمامه لمعسكر النرويج.

وانضم هالاند إلى منتخب بلاده قبل المباراتين الوديتين أمام جمهورية التشيك، يوم الجمعة، وسلوفاكيا، يوم الثلاثاء.

وأظهرت لقطات من جلسة تدريب النرويج، يوم الثلاثاء، هالاند يعاني من ألم واضح، رغم أن طبيب الفريق النرويجي قال بعد ذلك إنه لا توجد مشكلة في لياقة المهاجم.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، قال هالاند إنه "يشعر بحالة جيدة".

وأضاف: "لم أترك التدريب، ولا أعرف من كتب ذلك، لقد تدربت بشكل كامل وأشعر أنني بحالة جيدة وجاهز للعب المباراة".