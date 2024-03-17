مطالبات بتمديد عقد محمد المختار بعد وفاته متأثرًا بإصابة

طالبت الجماهير الموريتانية بضرورة تكريم محمد المختار، حارس مرمى الجمارك، الذي وافته المنية، اليوم السبت.

وتوفي الحارس المختار عن 21 عاما صباح اليوم، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تعرض لإصابة في التدريبات بعد اصطدامه بأحد زملائه ليفقد على إثر الالتحام الوعي.

وكان من المقرر أن يلعب الجمارك أمام نواديبو في النهائي في العاصمة نواكشوط اليوم.

وقال المعلق المختار اسباعي، عبر حسابه على فيسبوك: "في 2018 توفي قائد فيورنتينا الإيطالي دافيد أستوري بشكلٍ مفاجئ في معسكر الفريق نتيجة أزمة قلبية، كنوع من التكريم قامت إدارة النادي بتجديد عقده، في لفتة إنسانية عظيمة".