مطالبات بتمديد عقد محمد المختار بعد وفاته متأثرًا بإصابة
طالبت الجماهير الموريتانية بضرورة تكريم محمد المختار، حارس مرمى الجمارك، الذي وافته المنية، اليوم السبت.
وتوفي الحارس المختار عن 21 عاما صباح اليوم، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تعرض لإصابة في التدريبات بعد اصطدامه بأحد زملائه ليفقد على إثر الالتحام الوعي.
وكان من المقرر أن يلعب الجمارك أمام نواديبو في النهائي في العاصمة نواكشوط اليوم.
وقال المعلق المختار اسباعي، عبر حسابه على فيسبوك: "في 2018 توفي قائد فيورنتينا الإيطالي دافيد أستوري بشكلٍ مفاجئ في معسكر الفريق نتيجة أزمة قلبية، كنوع من التكريم قامت إدارة النادي بتجديد عقده، في لفتة إنسانية عظيمة".
وأضاف: "أتمنى أن تخطو إدارة الجمارك خطوة (الفيولا)، وأن تمدد عقد الراحل محمد المختار، الذي وافاه الأجل بعد تأثره من إصابة قوية في تدريبات النادي حتى يستفيد ذويه".
وتابع: "لدي شعور أن إدارة نادي الجمارك والقائمين على الفريق، سيأخذون طلبنا بعين الاعتبار، ويقومون بتمديد عقد الحارس الراحل محمد المختار، الذي وافاه الأجل اليوم السبت، متأثرا بإصابة قوية على مستوى الرأس في تدريبات النادي، وذلك لمساعدة أسرته المكلومة، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته".
وانتقل المختار إلى الجمارك قادما من نادي نواكشوط عام 2021.
الحارس صاحب الـ 22 عاما سبق له الاستدعاء لمنتخب موريتانيا الأول ولكن دون المشاركة في أي دقيقة، كما شارك في 3 مباريات مع منتخب تحت 20 عاما.