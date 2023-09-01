جورجينيو فينالدوم يخضع للكشف الطبي قبل الانتقال لنادي الاتفاق
ذكرت صحيفة "ليكيب" أن الهولندي جورجينيو فينالدوم سيجتاز الفحص الطبي، اليوم الجمعة، للانتقال للاتفاق السعودي من باريس سان جيرمان.
وقالت الصحيفة إن الاتفاق وباريس سان جيرمان توصلا لاتفاق في الساعات الأخيرة بشأن صفقة تقدر بنحو 8 ملايين يورو.
وسينضم لاعب الوسط الهولندي البالغ من العمر 32 عاما إلى الاتفاق الذي يدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد.
وينتهي عقد فينالدوم مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، لكن يبدو أنه سيرحل قبل عام، لينضم إلى قائمة النجوم في الدوري السعودي.
وضم مع جوردان هندرسون والمدافع الاسكتلندي جاك هندري والمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي.
وحصد الاتفاق 7 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري السعودي حيث تغلب على النصر والحزم، وتعادل مع الخليج وخسر من الهلال.
ويأتي التفاوض مع فينالدوم في ظل نجاح أندية سعودية في إبرام صفقات ضخمة بدءا من تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في الانتقالات الشتوية الأخيرة.
وهذا الصيف تعاقد الاتحاد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي من تشيلسي، وضم الأهلي العائد إلى دوري الأضواء روبرتو فيرمينو من ليفربول والحارس إدوار ميندي من تشيلسي، وتعاقد الهلال مع نيمار وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ومالكوم.