إنجلترا تصعق إيطاليا بثلاثية وتتأهل إلى يورو 2024
إنجلترا إلى يورو 2024
حقق منتخب إنجلترا فوزا ثمينا على حساب إيطاليا، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، في الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024.
وضمن الفوز تأهل كتيبة "الأسود الثلاثة" لنهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقررة في ألمانيا.
ويتصدر منتخب "الأسود الثلاثة" ترتيب المجموعة في تصفيات يورو 2024 برصيد 16 نقطة، أما إيطاليا فتأتي في المركز الثالث بـ 10 نقاط، خلف منتخب أوكرانيا صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.
وتقدم لمنتخب إيطاليا جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 15، ولكن هاري كين تعادل لإنجلترا من ركلة جزاء مع الدقيقة 32.
وفي الدقيقة 57 أضاف ماركوس راشفود الهدف الثاني لإنجلترا من تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء إيطاليا.
وفي الدقيقة 77 سجل هاري كين الهدف الثالث لإنجلترا من مجهود فردي رائع.