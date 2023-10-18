إنجلترا تصعق إيطاليا بثلاثية وتتأهل إلى يورو 2024

حقق منتخب إنجلترا فوزا ثمينا على حساب إيطاليا، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، في الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024.

وضمن الفوز تأهل كتيبة "الأسود الثلاثة" لنهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقررة في ألمانيا.

ويتصدر منتخب "الأسود الثلاثة" ترتيب المجموعة في تصفيات يورو 2024 برصيد 16 نقطة، أما إيطاليا فتأتي في المركز الثالث بـ 10 نقاط، خلف منتخب أوكرانيا صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.