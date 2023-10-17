تصفيات يورو 2024: هولندا تُحيي آمال التأهل بالفوز على اليونان
أحيا منتخب هولندا آمال التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا بفضل فوزه القاتل على مضيفه اليوناني 1 /صفر اليوم الإثنين في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات.
وعلى ملعب أوباب أرينا، خطف فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي هدف الفوز القاتل للطواحين الهولندية من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.
وتقتسم اليونان وهولندا المركز الثاني برصيد 12 نقطة ليشتعل الصراع بينهم على بطاقة التأهل الثانية.
وتأهل منتخب فرنسا بالفعل إلى البطولة القارية بتصدره المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب ايرلندا على مضيفه منتخب جبل طارق 4 /صفر.
وعلى استاد فيكتوريا، جاءت رباعية ايرلندا في شباك جبل طارق عن طريق ايفان فيرجسون في الدقيقة الثامنة وميكي جونستون في الدقيقة 28 ومات دوهيرتي في الدقيقة 60 وكالوم روبينسون في الدقيقة 80.
ويأتي منتخب ايرلندا في المركز الثالث برصيد تسع نقاط وأخيرا يحل منتخب جبل طارق في المركز الأخير بدون رصيد.