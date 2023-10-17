تصفيات يورو 2024: هولندا تُحيي آمال التأهل بالفوز على اليونان

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب ايرلندا على مضيفه منتخب جبل طارق 4 /صفر.

وعلى استاد فيكتوريا، جاءت رباعية ايرلندا في شباك جبل طارق عن طريق ايفان فيرجسون في الدقيقة الثامنة وميكي جونستون في الدقيقة 28 ومات دوهيرتي في الدقيقة 60 وكالوم روبينسون في الدقيقة 80.

ويأتي منتخب ايرلندا في المركز الثالث برصيد تسع نقاط وأخيرا يحل منتخب جبل طارق في المركز الأخير بدون رصيد.