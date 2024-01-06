الاتحاد التونسي يستنكر مشاركة مرتضى بن وناس مع قاسم باشا
دبت أزمة بين الاتحاد التونسي لكرة القدم، ونادي قاسم باشا التركي، بسبب مشاركة مرتضى بن وناس مع فريقه، اليوم الجمعة، بعد إعفائه من الانضمام إلى تشكيلة منتخب بلاده المشاركة في كأس الأمم الأفريقية "لظروف عائلية قاهرة.
وكان الاتحاد التونسي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي خروج بن وناس من تشكيلة المدرب جلال القادري "لأسباب عائلية قاهرة تحتم عليه البقاء إلى جانب ابنته في تركيا".
وشارك بن وناس (29 عاما) في فوز فريقه قاسم باشا 3-1 على بشكتاش في الدوري التركي اليوم الجمعة.
وبعد لعبه اليوم الجمعة، أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة بيانًا، استنكر من خلاله مشاركة مرتضى بن وناس مع فريقه بعد خروجه من قائمة منتخب تونس.
وفيما يلي بيان الاتحاد التونسي بشأن تلك الأزمة
يهمّ الجامعة التونسية لكرة القدم، أن تقدم التوضيحات التالية بخصوص وضعية اللاعب مرتضى بن وناس:
- أولا، تعبر الجامعة عن سعادتها بتجاوز ابنة مرتضى بن ونّاس المرحلة الحرجة، وترجو لها مزيد الصحة والسلامة.
- ثانيا، تقدم اللاعب بتقرير أولي شفاهي بخصوص وضع ابنته الصحي للإطار الفني والطبي للمنتخب، وأصرّ على البقاء إلى جانبها خلال فترة علاجها الحرجة.
- ثالثا، اتخذ الإطار الفني للمنتخب قراره بإعفاء اللاعب بن ونّاس وتعويضه خلال اليوم القانوني الأخير من فترة إرسال القوائم النهائية للاتحاد الافريقي لكرة القدم.
- أخيرا، تعتبر الجامعة التونسية لكرة القدم مشاركة اللاعب مع ناديه مساء اليوم غير مقبولة وستقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في شأنه.
وضم المدرب القادري المهاجم سيف الدين الجزيري لتعويض انسحاب بن وناس من التشكيلة.
وتشارك تونس بطلة 2004 ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات ناميبيا ومالي وجنوب أفريقيا.
وسيستهل المنتخب التونسي مبارياته في الدور الأول بمواجهة ناميبيا في 16 يناير قبل لقاء مالي بعدها بأربعة أيام على أن يختتم مبارياته بدور المجموعات أمام جنوب أفريقيا في 24 من الشهر ذاته.