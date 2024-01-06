الاتحاد التونسي يستنكر مشاركة مرتضى بن وناس مع قاسم باشا

وكان الاتحاد التونسي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي خروج بن وناس من تشكيلة المدرب جلال القادري "لأسباب عائلية قاهرة تحتم عليه البقاء إلى جانب ابنته في تركيا".

وشارك بن وناس (29 عاما) في فوز فريقه قاسم باشا 3-1 على بشكتاش في الدوري التركي اليوم الجمعة.

وبعد لعبه اليوم الجمعة، أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة بيانًا، استنكر من خلاله مشاركة مرتضى بن وناس مع فريقه بعد خروجه من قائمة منتخب تونس.