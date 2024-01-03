لأسباب عائلية قاهرة.. بن وناس يعتذر عن عدم المشاركة مع تونس في أمم أفريقيا

أعلن مرتضى بن ونّاس، نجم المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، اعتذاره عن عدم المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، لأسباب عائلية قاهرة.

وقال بن ونّاس في تدوينة عبر حسابه على "إنستغرام"، اليوم الأربعاء، إنه اضطرّ للعودة إلى تركيا للالتحاق بعائلته بعد دخول ابنته الرضيعة المستشفى في إسطنبول في حالة عاجلة.

وتوجّه لاعب نادي قاسم باشا التركي بالشكر للمدرّب جلال القادري والاتحاد التونسي لكرة القدم، متمنيًا التوفيق للمنتخب في البطولة، معتذرا للجماهير التونسية.