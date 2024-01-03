لأسباب عائلية قاهرة.. بن وناس يعتذر عن عدم المشاركة مع تونس في أمم أفريقيا
أعلن مرتضى بن ونّاس، نجم المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، اعتذاره عن عدم المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، لأسباب عائلية قاهرة.
وقال بن ونّاس في تدوينة عبر حسابه على "إنستغرام"، اليوم الأربعاء، إنه اضطرّ للعودة إلى تركيا للالتحاق بعائلته بعد دخول ابنته الرضيعة المستشفى في إسطنبول في حالة عاجلة.
وتوجّه لاعب نادي قاسم باشا التركي بالشكر للمدرّب جلال القادري والاتحاد التونسي لكرة القدم، متمنيًا التوفيق للمنتخب في البطولة، معتذرا للجماهير التونسية.
ومن المنتظر أن يوجّه الجهاز الفني للمنتخب الدعوة للاعب آخر لتعويض بن ونّاس، اليوم الأربعاء، باعتبار أنه آخر موعد حدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإرسال القائمات النهائية للمنتخبات المشاركة.
وقال بن وناس في بيانه: "إنه لشرف كبير أن أكون من بين العناصر المدعوة للدفاع عن راية المنتخب في مختلف المسابقات، لكن للأسف ولأسباب عائلية قاهرة اضطررت لمغادرة البلاد بصفة عاجلة والعودة إلى تركيا بعد الاتصال بالجهاز الفني برئاسة جلال القادري وأعلمته بذلك نظرا لدخول ابنتي البالغة من العمر سنتين على وجه الاستعجال لمصحة في إسطنبول بعد إصابتها بجرثومة انتقلت من أذنها إلى خلايا المخ ما نتج عنها التهاب بسحايا الدماغ".
وأضاف: "سيتعذر عليّ إذن مع الأسف الشديد الالتحاق بزملائي بتجمع المنتخب الوطني وذلك لأكون إلى جانب زوجتي في هذا الابتلاء".
واختتم: "أجدد شكري للجامعة التونسية لكرة القدم وللجهاز الفني للمنتخب على شرف الدعوة، وأتمنى منهم ومن كافة الجماهير التونسية قبول اعتذاري طالبا من الله عز وجل التوفيق لكل المجموعة والشفاء لابنتي".
كما أوضح الاتحاد التونسي في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك، جاء إعفاء بن وناس من المشاركة في أمم أفريقيا، لأسباب عائلية قاهرة تحتم عليه البقاء إلى جانب ابنته في تركيا.
وقال البيان: "هذا وترجو الجامعة التونسية لكرة القدم الشفاء العاجل والصحة والعافية لابنة مرتضى بن وناس، كلّ التضامن مع اللاعب مرتضى بن وناس وعائلته".