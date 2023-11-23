أول تعليق من الزمالك بعد ظهور فتوح مع لاعبي الأهلي

وقال مسؤول بالزمالك دون ذكر اسمه لقناة صدى البلد :"الزمالك أكبر من فتوح وغيره، وهناك لاعبون كثر انتقلوا بين الأهلي والزمالك ولم يتأثر الفريقان أو يهتزا لمجرد رحيل لاعب".

وتابع :"فتوح لم يقدر الزمالك وجمهوره ونسى أنهما أصحاب الفضل عليه، والاستفزاز نهايته الندم، سيندم كثيرا على ما فعله بعدم تقديره لجمهور الزمالك".

وحسب صدى البلد :"فإن وجهة فتوح المقبلة ربما تكون للخليح خلال يناير القادم، أما ما بعد الخليج فالوجهة غير معروفة سواء الاستمرار أو العودة إلى الأهلي".

ورفض الزمالك مطالب فتوح المالية من أجل تجديد عقده حيث يرى مسؤولو النادي أن مطالبه فيها مبالغة كبيرة.