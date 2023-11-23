أول تعليق من الزمالك بعد ظهور فتوح مع لاعبي الأهلي
علق مسؤول بنادي الزمالك على ظهور أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع لاعبي الأهلي خلال افتتاح ملعب خماسي لحسين الشحات زميلهم بالفريق.
وتم تداول صورة لفتوح برفقة عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال افتتاح حسين الشحات مشروعه الخاص.
وأثارت صورة فتوح مع لاعبي الأهلي جدلًا بين جماهير الزمالك خاصة في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد حتى نهاية الموسم الجاري.
ويحق لفتوح التوقيع لأي ناد آخر يناير القادم على أن يكمل الانتقال بنهاية الموسم.
وأوقف نادي الزمالك أحمد فتوح وعرضه للبيع بعدما خرج برفقة زميليه محمد صبحي ومصطفى الزناري من معسكر الفريق قبل مباراة زد بالدوري المصري.
وتردد أن فتوح يتفاوض مع مسؤولي الأهلي للانتقال إلى الفريق واللحاق بزميليه السابقين محمود عبدالمنعم كهربا وإمام عاشور اللذين ظهرا في الصورة ذاتها.
وسبق أن نشر فتوح صورة له مع لاعبي الأهلي خلال معسكر منتخب مصر.
وقال مسؤول بالزمالك دون ذكر اسمه لقناة صدى البلد :"الزمالك أكبر من فتوح وغيره، وهناك لاعبون كثر انتقلوا بين الأهلي والزمالك ولم يتأثر الفريقان أو يهتزا لمجرد رحيل لاعب".
وتابع :"فتوح لم يقدر الزمالك وجمهوره ونسى أنهما أصحاب الفضل عليه، والاستفزاز نهايته الندم، سيندم كثيرا على ما فعله بعدم تقديره لجمهور الزمالك".
وحسب صدى البلد :"فإن وجهة فتوح المقبلة ربما تكون للخليح خلال يناير القادم، أما ما بعد الخليج فالوجهة غير معروفة سواء الاستمرار أو العودة إلى الأهلي".
ورفض الزمالك مطالب فتوح المالية من أجل تجديد عقده حيث يرى مسؤولو النادي أن مطالبه فيها مبالغة كبيرة.