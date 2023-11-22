تطورات إنهاء أزمة منع الزمالك من القيد

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف نادي الزمالك من إبرام صفقات جديدة؛ بسبب مستحقات نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي الخاصة بقائد الفريق محمود عبدالرزاق "شيكابالا".

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن عمرو الأدهم عضو مجلس إدارة النادي اقترب من حل الأزمة بشكل جذري.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن عمرو الأدهم توصل إلى حل بشأن تقسيط الغرامة الموقعة على نادي الزمالك لصالح النادي البرتغالي.

وأضاف: "سيعلن نادي الزمالك تفاصيل ملف إنهاء أزمة إيقاف القيد للاعبين الجدد، عن طريق حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، الذي سيخرج خلال يوم أو يومين على الأكثر ليعلن بنفسه نهاية هذه الأزمة".

واختتم: "سيبدأ مجلس الإدارة فورًا في مفاوضات مع لاعبين جدد للانضمام إلى الفريق خلال فترة انتقالات يناير، مع الإعلان عن موقف المدرب إما ببقاء معتمد جمال، أو الإعلان عن جهاز فني أجنبي جديد ورحيل الجهاز الحالي بالكامل".