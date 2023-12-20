ممدوح عباس يحسم الجدل حول مستقبل زيزو نجم الزمالك
يحل الزمالك ضيفا على ساغرادا الأنجولي ضمن دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية.
حسم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق الجدل حول مستقبل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
ويرغب نادي الشباب والاتفاق السعوديان في التعاقد مع زيزو لاعب الزمالك في وقت يرغب فيه النادي في الاحتفاظ بلاعبه.
وغرد عباس عبر منصة إكس: " على عهدتي شخصيا.. لن يغادر أحمد زيزو نادي الزمالك هذا العام".
والمعلن أن عباس هو أحد أهم داعمي مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب.
وقبل أيام ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رفقة أيمن ممدوح عباس نجل رئيس الزمالك السابق في زيارة لأحد المستشفيات.
ويعمل الزمالك على حل عدد من الأزمات التي تواجه النادي من بينها إيقافه من القيد بسبب بعض القضايا الخاصة بلاعبين ومدربين سابقين وحاليين.
ويحل الزمالك ضيفا على ساغرادا الأنجولي ضمن دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية.