ممدوح عباس يحسم الجدل حول مستقبل زيزو نجم الزمالك

ويعمل الزمالك على حل عدد من الأزمات التي تواجه النادي من بينها إيقافه من القيد بسبب بعض القضايا الخاصة بلاعبين ومدربين سابقين وحاليين.

ويحل الزمالك ضيفا على ساغرادا الأنجولي ضمن دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية.