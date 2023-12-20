"اسمي على الطاولة".. راضي الجعايدي يرد على تقارير اقترابه من تدريب الزمالك (فيديو)

حرص راضي الجعايدي، نجم منتخب تونس السابق ومدرب الترجي الأسبق، الرد على التقارير التي ربطته بقرب تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويتولى تدريب الزمالك في الفترة الحالية معتمد جمال بعد إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عقب النتائج السلبية للفريق.

وقال الجعايدي في تصريحات تلفزيونية عن الأنباء التي تداولت اسمه بشأن إمكانية تدريب الزمالك: "والله نوعًا ما، أنا كمدرب اسمي موجود في السوق الرياضي وأفريقيا عامة، ولدي طموح أن أكون في البطولة المصرية".

وأضاف: "أنا أعرف العقلية العربية والمصرية، وأمتلك فكرة التطوير الأوروبي، ولكن لم يتواصل معي مسؤولو إدارة الزمالك، لكن اسمي على الطاولة، وإن شاء الله ربنا يوفق، فريق الزمالك يلزمه نوعا ما تطوير".