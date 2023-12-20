"اسمي على الطاولة".. راضي الجعايدي يرد على تقارير اقترابه من تدريب الزمالك (فيديو)
حرص راضي الجعايدي، نجم منتخب تونس السابق ومدرب الترجي الأسبق، الرد على التقارير التي ربطته بقرب تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.
ويتولى تدريب الزمالك في الفترة الحالية معتمد جمال بعد إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عقب النتائج السلبية للفريق.
وقال الجعايدي في تصريحات تلفزيونية عن الأنباء التي تداولت اسمه بشأن إمكانية تدريب الزمالك: "والله نوعًا ما، أنا كمدرب اسمي موجود في السوق الرياضي وأفريقيا عامة، ولدي طموح أن أكون في البطولة المصرية".
وأضاف: "أنا أعرف العقلية العربية والمصرية، وأمتلك فكرة التطوير الأوروبي، ولكن لم يتواصل معي مسؤولو إدارة الزمالك، لكن اسمي على الطاولة، وإن شاء الله ربنا يوفق، فريق الزمالك يلزمه نوعا ما تطوير".
وتابع: "طورت نفسي كمدرب، وحصلت على خبرة كلاعب، وكنت أطور اللاعبين في أكاديمية ساوثهامبتون الإنجليزية، وبعض التجارب في أمريكا وبلجيكا وتونس؛ وهذا أعطاني الدافع لكي أكون في الساحة الأفريقية خاصة في مصر".
وأشار: "أتابع الزمالك والبطولة المصرية، الزمالك يستقبل الكثير من الأهداف رغم أنه يستحوذ على الكرة، ويلعب الكرة الحديثة ويُسجل أهدافا، وهذا أمر يجب أن يصلحه الفريق، ومنح الفريق نظاما تكتيكيا أكثر مرونة في لعب الكرة ويعود للأبيض مستواه المعهود".
ويستعد الزمالك لمواجهة ساغرادا الأنجولي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.
ويتربع الزمالك على عرش صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق العلامة الكاملة في الـ3 مباريات الأولى، كما سجل لاعبوه 6 أهداف ولم يستقبل الأبيض أي أهداف.
أما ساغرادا فيحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط حصدها من فوز وحيد على سوار كوياه الغيني، فيما تلقى هزيمتين، وأحرز هدفين واستقبل مثلهما.