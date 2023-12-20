ارتجاج وبلع لسان.. مسؤول بالزمالك ينفعل بسبب أحداث مباراة الزمالك وفيوتشر مواليد 2005 (فيديو)

أعرب حسين السيد، عضو مجلس إدارة الزمالك والمسؤول عن قطاع الناشئين بالنادي، عن ضيقه وغضبه الشديد بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأبيض ضد فيوتشر للشباب مواليد 2005، والتي شهدت عدة إصابات بالغة الخطورة في صفوف الفريق الأبيض.

وجاءت الإصابات عبارة عن حالتين بلع لسان، وإصابة بجرح عميق في الوجه، وأخرى في الركبة.

وكشف وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين في الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي الأبيض تفاصيل الإصابات، حيث تعرض يوسف حمادة حارس المرمى لبلع اللسان وارتجاج متوسط في المخ بسبب كدمة قوية، وهشام فؤاد المدافع تعرض لبلع اللسان وفقدان مؤقت للوعي بسبب كدمة قوية، وعلي نوفل الظهير الأيسر تعرض لجرح قطعي عميق في الوجه استلزم 20 غرزة جراحية بسبب التحام مع لاعب فيوتشر، وأنس وائل جناح الفريق تعرض للإصابة بكدمة في الركبة.