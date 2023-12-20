ارتجاج وبلع لسان.. مسؤول بالزمالك ينفعل بسبب أحداث مباراة الزمالك وفيوتشر مواليد 2005 (فيديو)
أعرب حسين السيد، عضو مجلس إدارة الزمالك والمسؤول عن قطاع الناشئين بالنادي، عن ضيقه وغضبه الشديد بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأبيض ضد فيوتشر للشباب مواليد 2005، والتي شهدت عدة إصابات بالغة الخطورة في صفوف الفريق الأبيض.
وجاءت الإصابات عبارة عن حالتين بلع لسان، وإصابة بجرح عميق في الوجه، وأخرى في الركبة.
وكشف وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين في الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي الأبيض تفاصيل الإصابات، حيث تعرض يوسف حمادة حارس المرمى لبلع اللسان وارتجاج متوسط في المخ بسبب كدمة قوية، وهشام فؤاد المدافع تعرض لبلع اللسان وفقدان مؤقت للوعي بسبب كدمة قوية، وعلي نوفل الظهير الأيسر تعرض لجرح قطعي عميق في الوجه استلزم 20 غرزة جراحية بسبب التحام مع لاعب فيوتشر، وأنس وائل جناح الفريق تعرض للإصابة بكدمة في الركبة.
وقال حسين السيد، في تصريحات تلفزيونية، وبدا عليه الانفعال الشديد: "اتحاد الكرة للأسف يعين مسؤولين غير قادرين على توفير الحماية للاعبين ناشئين صغار مواليد 2005، إحنا لو بنلعب ملاكمة لن يحدث إصابات بهذا الشكل لاعبين مصابين بارتجاج ولاعب حصل على 20 غرزة، هؤلاء اللاعبين مستقبل النادي ولا نعرف لمن نشتكي".
وأضاف: "سأقوم بعمل تقارير ونرى ما حدث من إداري الفريق، وكل هذا حدث في الملعب ولم تكن خناقة وتخيل أنه لا يوجد لاعب حصل على إنذار للفريق المنافس، فكيف تكون هذه مباراة كرة قدم؟ وإذا لم تكن لجنة شؤون اللاعبين ستوفر الحماية للاعبين شباب فلمن ستوفر لهم الحماية".
وتابع: "نعلم أننا لن نأخذ حقنا لأنه لا يوجد جهة ستأتي لنا بهذا الحق، ومع الزمالك يدخل الموضوع في حسابات شخصية، سننتظر التقارير الطبية ونقدم شكوى للجنة الحكام ويمكن يتحركوا ويعطونا حقوقنا، ونريد تطبيق القوانين واللوائح".